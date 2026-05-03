Javier Milei volvió a protagonizar un duro cruce con la prensa y apuntó nuevamente contra la periodista Luciana Geuna, a quien calificó como “basura mentirosa” a través de sus redes sociales.

El nuevo episodio se produjo luego de la participación de Geuna en el programa La noche de Mirtha, donde la periodista respondió a las críticas oficiales por las imágenes grabadas dentro de la Casa Rosada para su ciclo televisivo “Y mañana qué”.

Durante la emisión, Geuna sostuvo que “no cometió ningún delito” al registrar imágenes en el edificio gubernamental y defendió la cobertura periodística realizada por su equipo. Sus declaraciones generaron una nueva reacción del mandatario, que volvió a utilizar términos descalificativos contra la conductora.

El conflicto entre el Gobierno y la periodista se intensificó en las últimas semanas a raíz de informes vinculados a las dinámicas internas de la Casa Rosada y denuncias que involucran al vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Desde el entorno presidencial sostienen que las filmaciones vulneraron protocolos de seguridad dentro de Balcarce 50, mientras que Geuna remarcó que se trató de un trabajo periodístico realizado en un edificio público.

No es la primera vez que Milei apunta contra la periodista. Días atrás, el Presidente también había atacado a Geuna y al periodista Ignacio Salerno, a quienes definió como “basuras repugnantes”.

La tensión escaló aún más cuando el mandatario compartió en redes sociales una imagen realizada con inteligencia artificial en la que se veía a Geuna esposada. La publicación generó cuestionamientos de organizaciones periodísticas y sectores vinculados a la defensa de la libertad de prensa, que advirtieron sobre el impacto de ese tipo de mensajes desde la máxima autoridad del país.

En paralelo, el conflicto coincidió con la decisión del Gobierno de cerrar de manera temporal la sala de periodistas de la Casa Rosada, una medida que despertó críticas de distintos sectores políticos y mediáticos.

Tras las repercusiones, el Ejecutivo confirmó que el espacio volverá a abrir este lunes y que Adorni retomará las conferencias de prensa con periodistas acreditados.