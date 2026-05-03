El Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas informó que durante los primeros meses de 2026 se concretaron 445 matrimonios en toda la provincia, una cifra que refleja estabilidad en la elección del vínculo civil como proyecto de vida. Sin emabrgo en San Juan, los datos comparativos entre 2025 y 2026 reflejan una baja en el ritmo diario de enlaces civiles durante los primeros meses del año.

Según las cifras difundidas por la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, en el primer cuatrimestre de 2025 se registraron 610 matrimonios en toda la provincia. Ese período comprende 120 días, lo que arroja un promedio de aproximadamente de 5 casamientos por jornada.

En cambio, durante 2026 se contabilizaron 445 matrimonios entre el 1 de enero y el 13 de abril, es decir, en un lapso de 103 días. En este caso, el promedio diario descendió a 4 enlaces por día.

La comparación muestra que, pese a la estabilidad en algunos sectores específicos como la sede central, que mantuvo 132 matrimonios tanto en 2025 como en 2026, el promedio general de casamientos cayó cerca de un enlace diario respecto del año pasado.

El informe oficial también destacó el impacto de fechas simbólicas en la actividad registral. En ese sentido, remarcaron que el Día de los Enamorados de 2026 coincidió con un sábado y concentró 34 matrimonios en una sola jornada.

Auge de la oficina móvil y descentralización

Uno de los datos que sí registró crecimiento fue la actividad de la oficina móvil del Registro Civil. Esta unidad, que permite realizar el trámite fuera de las oficinas tradicionales, contabilizó 164 matrimonios hasta el 2 de mayo de 2026. Esta cifra ya supera los 144 enlaces realizados bajo esta modalidad en el mismo periodo del año anterior.

Las autoridades destacaron que la descentralización de servicios facilitó el acceso al trámite en distintos puntos de la provincia. Además, el calendario influyó en la demanda: el pasado 14 de febrero (Día de los Enamorados), que cayó día sábado, se registraron 34 enlaces en una sola jornada.