Si no hay una intervención de último momento, este viernes podría registrarse un hecho sin precedentes en la aviación argentina: un “apagón meteorológico” que dejará sin información clave a aeropuertos y aerolíneas durante siete horas.

La medida de fuerza será impulsada por trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional, en el marco de un paro convocado por ATE en rechazo a los despidos anunciados por el Gobierno nacional.

El cese de la emisión de datos está previsto entre las 5 y las 12 y, de concretarse, sería la primera vez en los más de 150 años de historia del organismo que se interrumpe la provisión de información meteorológica.

Servicios limitados y vuelos en riesgo

Durante ese lapso, solo se garantizarán reportes para vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales. El resto de las operaciones comerciales dependerá de la evolución del conflicto.

En el sector aerocomercial reconocen la incertidumbre. Sin datos meteorológicos actualizados, fundamentales para la planificación y seguridad de los vuelos, la operatoria se vuelve más compleja.

Si bien el escenario más probable apunta a demoras antes que cancelaciones, las aerolíneas siguen de cerca la situación. “Nunca ocurrió algo así”, admitieron desde el sector, donde esperan definiciones de último momento.

El impacto en San Juan

En la provincia, trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional confirmaron su adhesión a la medida. Esto implica que tampoco habrá actualizaciones del pronóstico durante esas siete horas.

La situación genera preocupación no solo por los vuelos del viernes, sino también por posibles demoras durante el fin de semana. En San Juan, el organismo cuenta con apenas siete trabajadores distribuidos entre el aeropuerto, Jáchal y la Fuerza Aérea.

Tras la desvinculación reciente de una trabajadora en el aeropuerto, desde el sector advierten que el servicio se vuelve cada vez más exigente. La cobertura es de 24 horas y la reducción de personal incrementa la carga laboral.

Incluso, no descartan que en el futuro puedan dejar de cubrirse turnos nocturnos, lo que implicaría menor disponibilidad de datos y posibles riesgos operativos.

Un reclamo que excede lo gremial

El conflicto tiene su origen en el recorte de personal impulsado por el Gobierno nacional, que incluye 240 despidos en el organismo.

Desde el sector sostienen que la falta de recursos humanos ya impacta en la cobertura de estaciones meteorológicas y en la calidad del servicio. También advierten que la ausencia de datos puede afectar no solo a la aviación, sino al transporte fluvial, la producción y la vida cotidiana.

En este contexto, planean solicitar reuniones con autoridades para exponer la situación y buscar soluciones.

Por qué es clave el Servicio Meteorológico

El Servicio Meteorológico Nacional es el organismo encargado de observar, analizar y difundir información sobre el estado del tiempo y el clima en todo el país.

Sus reportes son esenciales para la seguridad aérea, ya que permiten planificar rutas, despegues y aterrizajes en condiciones seguras. También emite alertas tempranas ante fenómenos climáticos y brinda datos clave para múltiples actividades económicas.

Sin esa información, aunque sea por algunas horas, el sistema entra en una zona de incertidumbre.

Una jornada decisiva

Con este escenario, el viernes se perfila como una jornada clave. Si no se desactiva el conflicto, los aeropuertos del país enfrentarán una situación inédita que podría traducirse en demoras, reprogramaciones y complicaciones operativas.

La expectativa está puesta en una posible conciliación obligatoria que permita restablecer el servicio antes de que el apagón meteorológico se haga efectivo.

Mientras tanto, aerolíneas, pasajeros y autoridades siguen en alerta ante un conflicto que, por primera vez, amenaza con dejar sin “mapa climático” a los cielos argentinos.