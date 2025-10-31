El Gobierno nacional dispuso una suba parcial en los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), tributos que impactan de forma directa en el precio final de la nafta y el gasoil. La medida, oficializada este viernes mediante el decreto 782, fue publicada en el Boletín Oficial y entrará en vigencia desde este sábado 1° de noviembre.

Según lo establecido, el incremento parcial elevará el precio de la nafta súper en $15,55 por litro y el del gasoil en $12,63, únicamente por el efecto impositivo. Parte de la actualización del gravamen quedará diferida para el mes de diciembre.

Desde la Secretaría de Energía explicaron que la decisión busca “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, y que por ese motivo se resolvió diferir parcialmente los incrementos remanentes.

El decreto detalla que los ajustes correspondientes se aplicarán de manera escalonada, con una primera parte durante noviembre y el resto en diciembre, cuando se sumarán también los aumentos pendientes de 2024 y los correspondientes al primer y segundo trimestre de 2025.

En los últimos meses, la petrolera YPF dejó de informar los incrementos oficiales y adoptó un sistema de precios dinámicos, que ajusta valores según la demanda, la ubicación geográfica y las franjas horarias, dificultando el seguimiento preciso de los precios al surtidor.

Desde mediados de 2024, el Gobierno ha optado por desdoblar los aumentos de impuestos a los combustibles, con el objetivo de suavizar el impacto en la inflación, que sigue siendo uno de los principales desafíos macroeconómicos del país.