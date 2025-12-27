Durante la noche del 25 de diciembre, un hecho delictivo alteró la tranquilidad en el departamento Rawson. Dos sujetos aprovecharon la Navidad para ingresar a la Escuela Marcelino Guardiola y sustraer elementos del establecimiento educativo.

Según informaron fuentes policiales, Joaquín Leonel Sánchez y un cómplice rompieron una ventana de un módulo y arrancaron parte de un radiador del aire acondicionado, junto con su cañería. Luego, intentaron huir con lo robado, pero fueron vistos por un vecino que alertó al 911.

Personal de la Motorizada N°2 realizó un rápido operativo y logró la aprehensión de Sánchez con el objeto sustraído, mientras que su cómplice logró escapar. El procedimiento se realizó bajo la supervisión del Ayudante Fiscal y la Unidad de Atención Temprana (UAT), iniciándose el protocolo especial de flagrancia.

Tras ser aprehendido, el sujeto enfrentó la Justicia de San Juan y recibió una condena de ocho meses de prisión de cumplimiento condicional, que incluye el cumplimiento de ciertas normas de conducta.