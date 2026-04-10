Un aumento de casos de coqueluche encendió las alarmas sanitarias en Argentina, donde especialistas remarcan la importancia de completar los esquemas de vacunación para evitar complicaciones graves, especialmente en bebés y niños pequeños.

La coqueluche (también conocida como tos convulsa) es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa causada por la bacteria Bordetella pertussis, que se transmite al toser, estornudar o hablar, y puede provocar cuadros severos en menores de un año.

De acuerdo con especialistas, el principal motivo del incremento de casos es la caída en las tasas de vacunación, una tendencia que se viene registrando en los últimos años y que debilita la inmunidad colectiva.

Los datos epidemiológicos muestran que la enfermedad presenta ciclos de brotes cada 3 a 5 años, y el más reciente ya afecta a múltiples provincias del país, con especial impacto en población infantil.

Durante 2025 se notificaron miles de casos sospechosos y más de mil confirmados, en lo que representa uno de los niveles más altos de los últimos años.

El riesgo es particularmente alto en bebés que aún no completaron su esquema de vacunación, ya que pueden desarrollar complicaciones graves e incluso fatales. En ese sentido, las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de cumplir con el calendario obligatorio, que incluye dosis en los primeros meses de vida y refuerzos en distintas etapas.

Además, se recomienda la vacunación durante el embarazo, a partir de la semana 20, para proteger al recién nacido desde el nacimiento, así como mantener al día las dosis en adolescentes y adultos que están en contacto con niños pequeños.

En este contexto, los especialistas advierten que la vacunación no solo protege a quien la recibe, sino que también es clave para evitar la reaparición de enfermedades que habían sido controladas, como ocurre actualmente con la coqueluche en el país.