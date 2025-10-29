La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció un tope máximo de cinco pedidos anuales para los argentinos que compran en plataformas internacionales como Shein y Temu. Esta medida busca evitar que los envíos queden retenidos en la aduana y que los usuarios enfrenten demoras o costos adicionales.

El auge de las compras en el exterior a través de estas plataformas ha generado un creciente interés, pero también la necesidad de cumplir con ciertas normativas para agilizar el proceso aduanero. ARCA aclaró que, para que los paquetes sean liberados sin trámites extras, los compradores deben respetar cuatro condiciones específicas, vigentes desde hace tiempo.

Estas reglas buscan garantizar que los envíos se procesen correctamente y no queden detenidos en la aduana, lo que podría ocasionar retrasos o la imposición de aranceles adicionales. Aunque ARCA no detalló públicamente todas las condiciones, enfatizó que el cumplimiento de las mismas es fundamental para evitar inconvenientes.

En cuanto a los tiempos, el procesamiento del pedido en plataformas como Shein suele demorar entre 1 y 3 días hábiles. Sin embargo, el envío puede extenderse por más de un mes, dependiendo de la logística y la empresa de courier privada que se utilice para la entrega.

En definitiva, los compradores argentinos que utilicen Shein o Temu deben planificar sus compras teniendo en cuenta el límite de cinco pedidos anuales y las condiciones que ARCA exige para que sus paquetes no enfrenten trabas en aduana, permitiendo así una experiencia de compra más fluida y segura.