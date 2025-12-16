Joven de 19 años falleció en un choque frontal de motos en Chimbas

Un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este martes resultó en la muerte de una persona y dejó a otra con heridas de consideración. El siniestro, un choque frontal entre dos motocicletas, tuvo lugar aproximadamente a las 00:30 horas en la calle 25 de Mayo, a la altura de un acceso al barrio Cipolletti.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el hecho se produjo en una curva de la mencionada vía. La investigación preliminar, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Especiales N°5, indica que ambos vehículos circulaban a alta velocidad y colisionaron al encontrarse en sentidos opuestos en dicho tramo.

Identificación de los involucrados

La persona fallecida fue identificada como Axel Gabriel Barrera, de 19 años, natural de Santa Lucía y padre de una beba de 2 años. Conducía una motocicleta Honda Wave en dirección de Oeste a Este.

El otro individuo involucrado es Santiago Gabriel Pizano, de 25 años, residente en Chimbas, quien manejaba una motocicleta Rouser 150cc en sentido contrario (Este a Oeste). Pizano fue trasladado al Hospital Rawson para recibir atención médica. Su diagnóstico incluye un traumatismo encéfalo craneano, una fractura de fémur izquierdo y otras lesiones, por lo que su estado fue reportado como delicado y permanece en observación.

Diligencias y procedimientos

En el lugar intervinieron efectivos de la Subcomisaría Cipolletti, personal de Criminalística y una brigada de la UFI. El caso está bajo la responsabilidad del fiscal Sebastián Gómez, con el apoyo de los ayudantes fiscales Adrián Elizondo y Agostina Pérez.

Hasta el momento, la principal línea de investigación apunta a que la velocidad excesiva en un tramo curvo de la calzada habría sido el factor causal del accidente. Se continúan realizando las pericias correspondientes para determinar con exactitud la dinámica del hecho.