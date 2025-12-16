Juan Pazo presentó su renuncia como director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y dejará formalmente el cargo que ocupaba desde el 11 de diciembre de 2024. La decisión fue confirmada este lunes por el Ministerio de Economía, que informó que el funcionario optó por regresar al sector privado.

Según el comunicado oficial, Pazo le comunicó su determinación al ministro Luis Caputo, quien aceptó la renuncia y agradeció el trabajo realizado durante poco más de un año al frente del organismo recaudador. Desde la cartera económica indicaron que el exdirector continuará colaborando con el ministro, aportando su experiencia y visión para impulsar la actividad privada y el crecimiento económico.

Durante el anuncio, el Ministerio de Economía destacó las “grandes y profundas transformaciones” llevadas adelante durante la gestión de Pazo. Entre los principales ejes de su administración se mencionaron la simplificación de regímenes informativos, la implementación del IVA Simple, el Régimen Simplificado de Ganancias y el impulso del proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, actualmente incluido en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso.

En reemplazo de Pazo, asumirá Andrés Vázquez, actual titular de la Dirección General Impositiva (DGI). Desde el Gobierno señalaron que su designación busca garantizar la continuidad de las políticas tributarias y aduaneras impulsadas por el presidente Javier Milei y el ministro Caputo, en línea con el plan de reformas económicas del Ejecutivo.

La conducción de ARCA queda así en manos de un funcionario con trayectoria dentro del organismo, en un contexto marcado por cambios en el sistema impositivo y una agenda orientada a la desburocratización, la reducción de cargas administrativas y el fortalecimiento de la recaudación sin incrementar la presión fiscal.