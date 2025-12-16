La oficial Nicole Gabriela Verón, integrante de la Policía de la Ciudad, fue exonerada de la fuerza porteña luego de que se viralizaran videos de contenido erótico que publicó en redes sociales vistiendo el uniforme oficial. La medida fue comunicada a través de la Orden del Día Institucional (ODI) número 232.

Según el documento oficial, la decisión fue dispuesta por el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro, quien consideró que la conducta atribuida a la agente “repulsa la ética y el decoro que deben prevalecer en el accionar de todo funcionario público”, y que colisiona con los valores y principios que rigen la vocación policial.

Verón realizaba videos subidos de tono en TikTok e Instagram, siempre con prendas y equipamiento oficial de la Policía de la Ciudad. Tras detectarse el contenido, la fuerza había decidido separarla preventivamente de sus funciones y disponer su servicio pasivo. Finalmente, en las últimas horas se resolvió su exoneración definitiva.

La oficial llevaba tres años de servicio en la institución y, al momento de la suspensión, se encontraba con licencia médica, según se informó oficialmente.

En los últimos días se difundieron además imágenes en las que Verón aparece junto a otra mujer, también vestida con uniforme policial, aunque esta segunda persona no fue identificada como integrante de la fuerza. En el comunicado reproducido por la agencia Noticias Argentinas, se detalla que en los videos “se observa a dos femeninos jugando al pool, vistiendo el uniforme de esta Institución, invitando a quien lo visualice a comentar y realizar lo que pidan, con una notoria actitud insinuante”.

Desde la Policía de la Ciudad remarcaron que el uso indebido del uniforme y del equipamiento oficial “afecta notablemente el prestigio de la institución” y aclararon que la sanción no vulnera la libertad de expresión, sino que busca preservar el orden, la tranquilidad pública y los principios rectores de la Seguridad Pública, establecidos en la Ley 5688.

La exoneración marca el cierre administrativo del caso dentro de la fuerza, aunque el episodio continúa generando debate en redes sociales sobre el uso de la imagen institucional por parte de funcionarios públicos.