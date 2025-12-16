Una mujer terminó hospitalizada tras chocar en su auto contra un colectivo

Un violento choque se registró en el departamento Rawson, específicamente en la intersección de calles Catamarca y República del Líbano. Los vehículos involucrados fueron una unidad de la Red Tulum y un Renault Kwid.

La dinámica del siniestro indicaba que el micro circulaba de norte a sur por la calle Catamarca cuando impactó contra el automóvil, el cual se desplazaba de este a oeste por República del Líbano. La fuerza del fuerte golpe fue tal que el Renault Kwid terminó colisionando contra otro auto que estaba estacionado en la zona.

Como resultado del incidente, los dos ocupantes del automóvil fueron trasladados de urgencia al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson. De acuerdo a fuentes oficiales, la mujer sufrió fracturas, ya que habría quedado atrapada en el Renault. El otro ocupante del vehículo, por su parte, tuvo politraumatismos.

En contraste con las heridas sufridas por los pasajeros del automóvil, testigos aseguraron que los pasajeros que iban en el colectivo no resultaron heridos. Tras el suceso, personal policial trabajó en la zona.