Racing Club y Gustavo Costas tienen todo encaminado para sellar la continuidad del entrenador por un año más. El acuerdo está prácticamente cerrado y solo resta la firma para que la renovación se haga oficial en los próximos días, consolidando un proyecto deportivo que dejó un balance ampliamente favorable para la institución.

La decisión de la dirigencia, encabezada por Diego Milito, se apoya en una temporada que, pese a haber sumado un solo título, fue considerada “muy buena” puertas adentro. De hecho, la oferta de renovación llegó incluso antes de finalizar el año futbolístico, tras la eliminación en semifinales ante Flamengo, como muestra de respaldo al trabajo realizado por el cuerpo técnico.

Costas, ídolo y campeón con La Academia, logró armar uno de los equipos más competitivos de la historia reciente del club. El balance de 2025 incluyó la consagración en la Recopa Sudamericana ante Botafogo, el subcampeonato del Torneo Clausura y una destacada actuación en la Copa Libertadores, donde Racing fue el conjunto argentino que más lejos llegó, quedando eliminado en semifinales.

Con la continuidad del entrenador asegurada, la dirigencia y el cuerpo técnico comenzarán ahora a diagramar la temporada 2026. El calendario incluirá una pretemporada en Ciudad del Este, mientras que el gran objetivo volverá a ser la conquista de títulos, tanto a nivel local como internacional.

En cuanto al plantel, ya hay movimientos confirmados. Facundo Mura decidió no renovar su contrato y continuará su carrera en el Inter Miami, mientras que Gabriel Arias optó por desvincularse y aparece en el radar de Argentinos Juniors. En tanto, la situación de Luciano Vietto permanece en duda: el delantero, afectado por reiteradas lesiones y con poco rodaje en el último semestre, finaliza su vínculo y aún no hubo contactos formales para una renovación.

Respecto a los posibles refuerzos, por ahora no trascendieron nombres, aunque sí se confirmó el regreso de jugadores que estaban a préstamo. Matías Tagliamonte volverá tras una buena temporada en Unión y será tenido en cuenta como alternativa de Facundo Cambeses, mientras que el colombiano Johan Carbonero regresará desde el Inter de Brasil, club que decidió no ejecutar la opción de compra pese a su continuidad como titular. El extremo es del agrado del cuerpo técnico y podría convertirse en una pieza importante para el nuevo año.

Otro caso a definir es el de Baltazar Rodríguez, quien terminó el semestre como titular en el Inter Miami. El volante debe regresar a Racing, aunque el club de la MLS evalúa realizar una oferta para adquirir parte de su pase, en negociaciones que aún continúan.

Tras el subcampeonato, el plantel académico iniciará su período de vacaciones y retomará los entrenamientos en los primeros días de enero, ya con Gustavo Costas al mando y la mira puesta en un 2026 cargado de expectativas.