La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en enero de 2026 un aumento del 2,47% en jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones familiares del sistema SUAF, en línea con la inflación de noviembre de 2025 informada por el Indec.

El ajuste se realiza en cumplimiento del Decreto 274/2024, que estableció la actualización mensual de los haberes y asignaciones de Anses de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, el esquema de aumentos automáticos para la AUH y el SUAF podría modificarse, ya que el Proyecto de Presupuesto 2026 propone eliminar la movilidad para las asignaciones familiares, iniciativa que deberá ser debatida en el Congreso.

En el caso de los jubilados y pensionados, la jubilación mínima pasará de $340.879,59 a $349.299,32. Aunque aún no fue confirmada oficialmente la continuidad del bono, todo indica que seguirá vigente, por lo que el ingreso total para quienes cobran el haber mínimo alcanzaría los $419.299,32. La jubilación máxima, en tanto, se incrementará de $2.293.796,92 a $2.350.453,70.

El aumento también impactará en otras prestaciones vinculadas a la jubilación mínima. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) subirá a $279.439,45 y, con el bono, llegará a $349.439,45. Las pensiones no contributivas por vejez y discapacidad se elevarán a $244.509,52, totalizando $314.509,52 con el adicional. En el caso de las madres de siete hijos, el haber se ajustará a $349.299,32 y alcanzará $419.299,32 con bono incluido.

Respecto a las asignaciones familiares, si se mantiene la movilidad, los montos también aumentarán un 2,47%. En el primer rango de ingresos, la asignación por hijo pasará a $62.765, mientras que la asignación por hijo con discapacidad ascenderá a $204.360. La asignación por nacimiento será de $73.159, la prenatal también alcanzará $62.765 y la de adopción se elevará a $437.541. La asignación por matrimonio llegará a $109.545 y la asignación por cónyuge para jubilados y pensionados subirá a $15.226.

Por su parte, la AUH se ajustará a $125.518, con un pago directo de $100.414,40 tras la retención del 20% que realiza Anses. En el caso de la AUH por discapacidad, el monto total será de $408.705, con un pago directo de $326.964.

Mientras se confirma la aplicación del aumento, el debate legislativo sobre el futuro de la movilidad para las asignaciones familiares mantiene en alerta a millones de beneficiarios de todo el país.