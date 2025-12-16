Tras la finalización de las obras de remodelación de la Sala AMIA del edificio de Comodoro Py 2002, este martes se reanudará el juicio oral por la Causa Cuadernos, uno de los procesos judiciales más relevantes de los últimos años vinculados a presuntos hechos de corrupción en la obra pública.

El reinicio del debate estará a cargo del Tribunal Oral Federal 7, que comenzará la jornada con la lectura de los descargos de los empresarios Patricio Gerbi, Juan Chediak, Carlos Wagner, Aldo Roggio y Ángelo Calcaterra, para luego avanzar con la valoración de la prueba acumulada en el expediente.

La reactivación del juicio fue posible luego de que la Corte Suprema de Justicia definiera habilitar el uso de la renovada sala, tras una serie de reclamos por deficiencias edilicias que habían obligado a suspender las audiencias. El objetivo, según fuentes judiciales, es agilizar el proceso de una causa que investiga un presunto entramado de recaudación ilegal durante los gobiernos kirchneristas.

En esta nueva etapa, el juicio continuará con la lectura de la acusación correspondiente al tramo conocido como “La Camarita”, centrado en las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos de obras viales vinculadas a la Cámara Argentina de Empresas Viales. De acuerdo al Ministerio Público Fiscal, el esquema habría involucrado a Cristina Fernández de Kirchner, exfuncionarios del Ministerio de Planificación como Julio De Vido, Roberto Baratta y José López, y a empresarios del sector de la construcción.

Según la acusación, la estructura funcionaba a través de la exigencia de retornos que iban del 3% al 20% del valor de las obras, entregados a cambio de adjudicaciones, certificaciones y liberación de pagos en áreas clave como la obra pública, la energía y el transporte.

Entre los testimonios más relevantes ya incorporados al debate se encuentra el del empresario Aldo Roggio, quien declaró haber sufrido presiones durante la gestión kirchnerista. Por su parte, Carlos Wagner afirmó que las dádivas eran entregadas con dinero propio y reconoció la dificultad para precisar los montos totales. En tanto, el financista Ernesto Clarens describió un complejo sistema de manejo de fondos, con descuentos bancarios y conversiones a dólares durante el gobierno de Cristina Kirchner.

La Sala AMIA, donde se desarrollará el juicio de manera presencial, fue remodelada con una inversión superior a los 162 millones de pesos, a cargo del Consejo de la Magistratura de la Nación. Las obras incluyeron la reparación de pisos técnicos afectados por humedad, la restauración de techos abovedados, la renovación del sistema eléctrico, luminarias, detectores de humo y señalización de seguridad, además de la incorporación de equipamiento audiovisual de última generación.

Con estas mejoras, el máximo tribunal habilitó finalmente el espacio para que el juicio por la Causa Cuadernos retome su curso, en un proceso que busca esclarecer uno de los presuntos esquemas de corrupción más amplios investigados en la historia reciente del país.