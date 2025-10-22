Publicidad
El pistacho sigue dando que hablar: Arcor presentó un producto ideal para Navidad

La marca presenta una novedad dentro de su línea de frutos secos con un snack crocante y dulce, ideal para la temporada navideña y apto para celíacos.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Arcor continúa ampliando su portafolio de snacks y productos festivos. Foto: Gentileza

Con la llegada de la temporada navideña, las góndolas comienzan a mostrar las propuestas más atractivas para compartir en familia. Arcor, una de las marcas líderes en el mercado, introduce una innovación dentro de su línea de frutos secos: los Pistachos Garrapiñados.

Este nuevo producto combina una textura crocante con un sabor dulce que lo convierte en una opción ideal para las celebraciones. Además, se presenta en un envase individual que mantiene la calidad reconocida de Arcor y destaca un atributo fundamental: son libres de gluten, lo que los hace aptos para personas con enfermedad celíaca.

El diseño del paquete conserva el sello clásico de la marca pero con una imagen renovada y atractiva que invita a descubrir esta propuesta. Así, los Pistachos Garrapiñados se suman a la amplia gama de productos que ofrece para la temporada festiva, donde las opciones dulces tienen un papel protagónico.

En las mismas góndolas también se pueden encontrar otros clásicos como los pan dulce Cofler rellenos, que ya forman parte de la tradición navideña argentina.

