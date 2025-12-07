La emotiva dedicatoria de Gustavo Yankelevich a Romina y Mila

En un doloroso año para su familia, el histórico productor televisivo Gustavo Yankelevich cumplió 76 años. En esta jornada especial, Yankelevich realizó un posteo en redes sociales para dedicar su día a su hija, Romina Yan, y a su nieta, Mila, quien perdió la vida hace cuatro meses en un accidente.

El productor televisivo comunicó su sentir a sus seguidores y colegas, expresando gratitud por el cariño recibido: "¡Hoy cumplo 76 años! Rodeado de los quiero, acompañado por muchos que me quieren y que me hicieron llegar muy lindos mensajes. Gracias", escribió Gustavo Yankelevich.

A pesar de la celebración de su cumpleaños, el recuerdo de sus seres queridos fue central en su mensaje: "Mi corazón hoy y todos los días está con Romina y con Mila", expresó.

La celebración de Yankelevich estuvo marcada por los mensajes de afecto de su círculo más íntimo y sus colegas. Sus nietos, Valentín y Franco, también le dedicaron conmovedores mensajes. "Te amo abuelo. Sos el número 1", escribió Valentín. Por su parte, Franco, miembro del elenco de Margarita, continuó: "Feliz cumple abueliten. Te amo con todo el corazón".