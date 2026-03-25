Los grupos Arcor y Danone anunciaron la compra del total del paquete accionario de Mastellone Hermanos S.A., empresa dueña de la marca La Serenísima. La operación se realizó a través de Bagley Argentina S.A. y les permitió quedarse con el 51,32% restante del capital, que estaba en manos de la familia fundadora y del fondo Dallpoint Investments.

Con este movimiento, ambas compañías consolidan el control del 100% de la firma, en el marco de un proceso de expansión iniciado hace más de una década. La transacción fue informada a la Comisión Nacional de Valores y se ejecutó en cumplimiento de una opción de compra acordada en 2015.

El cierre definitivo del acuerdo está sujeto a aprobaciones regulatorias y a las instancias societarias correspondientes. Una vez completados estos pasos, se conformará un nuevo esquema operativo que integrará los activos de Danone Argentina, Mastellone y la red de distribución de Logística La Serenísima.

La nueva estructura permitirá unificar la gestión de la cadena productiva y comercial del negocio lácteo. Actualmente, Mastellone se enfocaba en productos básicos como leche, manteca y quesos, mientras que Danone operaba en categorías de mayor valor agregado como yogures y postres.

El acuerdo también contempla la integración de once plantas industriales en la región, donde se elaborará el portafolio completo de productos bajo la marca La Serenísima.

El proceso de adquisición se desarrolló durante más de 15 años y atravesó distintas etapas, incluyendo negociaciones y diferencias en la valuación de la compañía. El tramo final comenzó en abril de 2025, cuando Arcor y Danone avanzaron con la compra del paquete accionario restante.