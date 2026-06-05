La cuenta regresiva para el inicio del Mundial 2026 entró en su etapa definitiva. Instalada en Kansas City, la Selección Argentina lleva adelante la puesta a punto para defender la corona obtenida en Qatar. En medio de la concentración albiceleste, todas las miradas y las preocupaciones del cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni están puestas sobre la evolución física de su gran capitán y emblema, Lionel Messi.

Los estudios médicos traen alivio al cuerpo técnico

El astro rosarino encendió las alarmas el pasado 24 de mayo, cuando solicitó el cambio en el encuentro entre Inter Miami y Philadelphia Union por la MLS debido a una molestia. El parte oficial de Las Garzas constató una "fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo". Afortunadamente, los estudios médicos de alta complejidad realizados con posterioridad descartaron de plano cualquier tipo de desgarro o rotura fibrilar en la zona afectada.

Ante este panorama, los médicos determinaron que el futbolista sólo requería un periodo de aproximadamente diez días destinados al manejo de cargas y kinesiología para sanar la dolencia y ponerse a punto. Por esta razón, el diez quedó prácticamente descartado para los dos amistosos previos: este sábado 6 de junio ante Honduras en Texas y el martes 9 frente a Islandia en Alabama.

Trabajos con pelota y optimismo para el debut

La gran noticia de la jornada de este viernes en el búnker nacional radicó en que Messi intensificó sus tareas de campo. Si bien todavía realiza rutinas de manera diferenciada respecto al resto de sus compañeros, el capitán comenzó a hacer fútbol en espacios reducidos y completó exigentes piques cortos, cambios de ritmo, ejercicios de coordinación con conos y traslados directos con el balón.

La meta absoluta del futbolista de 38 años es el estreno oficial del certamen ecuménico. Argentina iniciará la defensa del título el próximo martes 16 de junio frente a Argelia en Kansas City. Con la actual evolución y los trabajos de alta exigencia aeróbica que viene asimilando de gran forma, tanto el cuerpo médico como el propio Scaloni confían plenamente en que la "Pulga" portará la cinta de capitán desde el arranque en el debut mundialista.