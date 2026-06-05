La China Suárez y Wanda Nara podrían trabajar juntas: ¿en dónde?

El universo de los Martín Fierro continúa su expansión hacia el mercado internacional. Tras desembarcar en Miami, Paraguay y Uruguay, el galardón nacional sumará un nuevo destino en Medio Oriente. En el marco de la alfombra roja de los Martín Fierro de Portales Web 2026, Luis Ventura reveló los avances de las negociaciones con las autoridades de Turquía, país que solicitó formalmente el formato para realizar su propia gala.

Durante una entrevista brindada a los conductores Guido Zaffora y Paula Varela, el presidente de Aptra detalló los planes de la entidad para los próximos meses. Al ser consultado sobre el calendario de las ceremonias, el periodista señaló que "mira, en fecha no tengo claro, pero termino de cerrar Martín Fierro en Perú, en Lima, en marzo del año que viene". Ante la repregunta de Varela sobre el destino europeo, Ventura ratificó la información de manera contundente y aseguró que "te muestro la carta del embajador".

La gran sorpresa de la noche llegó cuando los presentadores indagaron sobre quiénes se harían cargo de la animación de la gala en territorio turco. Zaffora planteó la posibilidad de que Wanda Nara fuera la elegida, ante lo cual el dirigente redobló la apuesta con una propuesta disruptiva. "¿Y la China por qué no? ¿Y Wanda con la China, no les gusta?", interrogó el periodista, abriendo la puerta a un reencuentro televisivo entre ambas figuras.

La idea generó reparos inmediatos en el panel. Varela intervino para manifestar sus dudas respecto a la convivencia de las dos mujeres en un mismo escenario y advirtió que "pero se van a matar, te digo la verdad. No sé si están todavía para tanto". Frente a este panorama, Ventura ratificó su postura de ir a fondo con la convocatoria y recordó una producción fotográfica anterior para graficar la personalidad de la conductora. "Le dijimos a Wanda que se ponga el manto de virgencita, no se lo quería poner. ¿Cómo salió la tapa? Y una con la camiseta número 9 del Galatasaray", relató.

El diálogo derivó en un intercambio de bromas sobre la distribución de los roles para el evento en el exterior. Zaffora intentó precisar a cuál de las dos involucradas se refería el entrevistado, ante lo cual el periodista contestó que "y bueno, ahí está, la sorteamos. ¿Y por qué no puede aparecer en el medio Maxi López? Que aparezcan todos".

La propuesta coincide con un momento de movimientos familiares para los protagonistas. En las últimas horas, la abogada Ana Rosenfeld confirmó que se fijó el regreso de Mauro Icardi a la Argentina para reencontrarse con sus hijas. "Nuestra exigencia era saber cuándo venía, porque hasta ahora era una incógnita. Parecía que estábamos jugando al gato y al ratón. Nunca había precisión de fechas", explicó la letrada. El acuerdo judicial establece que el futbolista permanecerá tres semanas en el país y deberá respetar la rutina escolar y médica de las menores.