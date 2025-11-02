Un informe reciente del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2025, elaborado por la CEPAL y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (CENIA), ubicó a Argentina en el sexto lugar entre 19 países evaluados, descendiendo dos puestos respecto a 2024, cuando se encontraba en el cuarto lugar.

Con una puntuación de 52,98 sobre 100, el país quedó detrás de líderes regionales como Chile, Brasil y Uruguay. El índice se estructura en tres pilares fundamentales: Factores Habilitantes, Investigación, Desarrollo y Adopción (I+D+A), y Gobernanza.

El retroceso de Argentina se explica principalmente por dos áreas críticas. En el ámbito del Talento Humano, dentro de Factores Habilitantes, la calificación cayó de 43,21 a 40,59, situándose apenas por encima del promedio regional. Natalia Scaliter, experta de Google Cloud, destacó que “la formación de talento es el desafío estructural más grande, incluso por encima de la infraestructura”.

En cuanto a Investigación, Desarrollo y Adopción (I+D+A), Argentina mostró una caída más pronunciada, pasando de 56,04 a 46,2. Esto refleja una desaceleración en la generación de conocimiento e innovación propia dentro de ecosistemas públicos y académicos.

A pesar de estos resultados, el sector privado mantiene una visión positiva sobre la madurez y adopción de la IA en las empresas argentinas, donde el 76% de los CEOs ya implementan estas tecnologías.

Para enfrentar la brecha de talento, Google anunció dos iniciativas masivas de capacitación en Argentina y la región. La primera, Capacita+, es un evento diseñado para formar a más de 200.000 personas en inteligencia artificial, con el objetivo de superar un récord Guinness. La segunda, Gemini para estudiantes, ofrece acceso gratuito durante un año a estudiantes universitarios a las herramientas avanzadas y funcionalidades premium de Gemini Enterprise, enfocadas en IA generativa para empresas.

En el evento, Pilar Manchón, directora de Estrategia de Investigación en IA de Google Research, comentó que el horizonte a largo plazo es alcanzar la Inteligencia Artificial General (AGI). Sin embargo, enfatizó que “la prioridad debe ser el desarrollo de modelos de gobernanza y seguridad que aseguren la alineación de la IA con los valores humanos”, un aspecto en el que Argentina mostró debilidad, ubicándose 7° en ese eje del ILIA.

Además, se destacó que la IA ya está generando transformaciones significativas más allá de la productividad empresarial, con proyectos como MedGemma, un modelo de análisis médico que representa un “quiebre histórico” en el desarrollo tecnológico local.