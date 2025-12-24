Los pistachos se posicionan como uno de los frutos secos más completos, gracias a su perfil nutricional equilibrado y a los beneficios que aportan al organismo. La dietista Julia Zumpano, especialista de Cleveland Clinic, resalta que su consumo habitual ayuda a mantener la energía durante el día y mejora la calidad del sueño nocturno, gracias a su combinación de nutrientes.

Perfil nutricional destacado: Una porción de pistachos, equivalente a 28 gramos o 49 unidades, aporta alrededor de 159 calorías, 12,8 gramos de grasas insaturadas, 5,7 gramos de proteínas y 3 gramos de fibra. Según Zumpano, “los pistachos constituyen una de las mejores fuentes de proteína vegetal entre los frutos secos y ofrecen una proporción equilibrada de grasas saludables y fibra, lo que ayuda a mantener la saciedad y la energía estable durante el día”. Además, contienen potasio en mayor cantidad que medio plátano, nutriente esencial para la función muscular, la transmisión nerviosa y el equilibrio hídrico.

Publicidad

El equipo de Cleveland Clinic destaca que la combinación de proteínas, fibra y grasas saludables convierte a los pistachos en un snack ideal para evitar picos de hambre y sostener el rendimiento físico e intelectual. También aportan vitaminas del grupo B, hierro, fósforo y magnesio, esenciales para el metabolismo energético.

El papel de la melatonina en el sueño: Uno de los aspectos más relevantes de los pistachos es su contenido natural de melatonina, hormona que regula el ciclo sueño-vigilia. Julia Zumpano explica que “los pistachos están entre los alimentos vegetales con mayor concentración de melatonina, por lo que su consumo puede ayudar a conciliar el sueño y mejorar la calidad del descanso nocturno”. Además, la vitamina B6 y el magnesio presentes en este fruto seco favorecen la síntesis de neurotransmisores como la serotonina y el GABA, que son fundamentales para la relajación y el sueño.

Publicidad

La especialista recomienda incluir una porción moderada de pistachos en la merienda o la cena, especialmente para personas con dificultades para dormir o con horarios irregulares, ya que puede facilitar la transición al sueño.

Beneficios adicionales y recomendaciones: Los pistachos también aportan antioxidantes y otros nutrientes que contribuyen a la salud general. Para controlar el consumo, se aconseja elegir pistachos con cáscara, ya que pelarlos ralentiza la ingesta y ayuda a medir mejor la porción. Es importante optar por versiones naturales o bajas en sal para evitar un exceso de sodio, que puede afectar la presión arterial.

Publicidad

Personas alérgicas a frutos secos deben evitar su consumo y revisar las etiquetas para detectar su presencia. Asimismo, quienes tienen problemas renales o deben limitar la ingesta de potasio deben moderar su consumo.

Los expertos sugieren incorporar pistachos como snack entre comidas, en ensaladas, yogures o mezclas de frutos secos, así como en preparaciones como pestos, panes, hummus o como topping crujiente en diferentes platos. Su sabor y versatilidad los convierten en una opción práctica y saludable para quienes buscan mejorar su bienestar y calidad de vida.