A casi un año de la muerte del papa Francisco, ocurrida el 21 de abril de 2025, el Vaticano muestra un cambio de estilo en su conducción, con un retorno a formas más tradicionales y una diplomacia más estructurada bajo el liderazgo de su sucesor, el papa León XIV.

El nuevo pontífice, estadounidense con nacionalidad peruana, mantuvo en gran medida el rumbo general que había marcado Jorge Bergoglio, aunque con un lenguaje y una impronta menos espontánea. Si bien se registran diferencias en las formas, la Iglesia conserva su carácter universal y varias de las líneas centrales del papado anterior.

Entre los puntos de continuidad, se destacan la defensa de los inmigrantes y el rechazo a los conflictos armados, posturas que incluso generaron tensiones con líderes internacionales. Sin embargo, el estilo comunicacional cambió: se dejó atrás la frescura y cercanía que caracterizaban a Francisco para dar paso a una conducción más medida y formal.

Según especialistas, hubo también modificaciones simbólicas y organizativas. Entre ellas, se mencionan cambios en la vestimenta papal, el regreso a ciertas tradiciones en ceremonias y decisiones estructurales dentro del Vaticano, como la supresión de organismos impulsados durante el pontificado anterior.

El legado de Francisco sigue presente, especialmente por su estilo austero, su cercanía con la gente y su enfoque en los sectores más vulnerables. Su recordado llamado a los jóvenes a “hacer lío” sintetiza una etapa marcada por la apertura y la búsqueda de una Iglesia más comprometida con la realidad social.

De este modo, el Vaticano transita una etapa de transición: mantiene muchas de las bases heredadas, pero con un liderazgo más tradicional, menos mediático y orientado a la estabilidad institucional.