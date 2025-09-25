Argentina y España podrían medirse en marzo de 2026 por la Finalissima, un torneo oficial que enfrenta a los campeones de América y Europa. La Conmebol propuso la fecha dentro del primer periodo FIFA, entre el 23 y el 31 de marzo, aunque la confirmación depende de la agenda de España, que aún no comunicó su disponibilidad.

La albiceleste se clasificó tras consagrarse campeona de la Copa América 2024, superando a Colombia 1 a 0 en la final con gol de Lautaro Martínez. El delantero también fue el máximo goleador del torneo con cinco tantos. España, por su parte, ganó la Eurocopa 2024 en Alemania, venciendo 2 a 1 a Inglaterra con goles de Nico Williams y Mikel Oyarzabal.

Publicidad

El historial entre ambas selecciones registra 14 enfrentamientos: seis victorias para Argentina, seis para España y dos empates. Solo uno de esos partidos fue oficial, en el Mundial de Inglaterra 1966, con triunfo argentino 2 a 1 gracias a Luis Artime. El último duelo ocurrió en 2018, con victoria de España 6 a 1.

La Finalissima reemplazó a la Copa Artemio Franchi y se celebró por primera vez en el nuevo formato el 1° de junio de 2022, cuando Argentina venció a Italia 3 a 0. La Copa Artemio Franchi tuvo dos ediciones históricas: Francia 2-0 Uruguay en 1985 y Argentina 1-1 Dinamarca (victoria en penales) en 1993, el último título de Diego Armando Maradona con la albiceleste.

Publicidad



