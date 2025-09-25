Publicidad
Finalissima 2026

Argentina y España ya tienen fecha para jugar la Finalissima

La albiceleste llega tras consagrarse en la Copa América 2024, mientras que España buscará imponer su condición de campeona europea.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
La selección argentina y España jugarán la Finalissima por haberse consagrado en la Copa América y Eurocopa.

Argentina y España podrían medirse en marzo de 2026 por la Finalissima, un torneo oficial que enfrenta a los campeones de América y Europa. La Conmebol propuso la fecha dentro del primer periodo FIFA, entre el 23 y el 31 de marzo, aunque la confirmación depende de la agenda de España, que aún no comunicó su disponibilidad.

La albiceleste se clasificó tras consagrarse campeona de la Copa América 2024, superando a Colombia 1 a 0 en la final con gol de Lautaro Martínez. El delantero también fue el máximo goleador del torneo con cinco tantos. España, por su parte, ganó la Eurocopa 2024 en Alemania, venciendo 2 a 1 a Inglaterra con goles de Nico Williams y Mikel Oyarzabal.

El historial entre ambas selecciones registra 14 enfrentamientos: seis victorias para Argentina, seis para España y dos empates. Solo uno de esos partidos fue oficial, en el Mundial de Inglaterra 1966, con triunfo argentino 2 a 1 gracias a Luis Artime. El último duelo ocurrió en 2018, con victoria de España 6 a 1.

La Finalissima reemplazó a la Copa Artemio Franchi y se celebró por primera vez en el nuevo formato el 1° de junio de 2022, cuando Argentina venció a Italia 3 a 0. La Copa Artemio Franchi tuvo dos ediciones históricas: Francia 2-0 Uruguay en 1985 y Argentina 1-1 Dinamarca (victoria en penales) en 1993, el último título de Diego Armando Maradona con la albiceleste.

