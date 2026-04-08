Argirópolis: la ciudad que Sarmiento imaginó para unir al Río de la Plata

En pleno siglo XIX, en un contexto marcado por guerras civiles, fragmentación política y disputas regionales, Domingo Faustino Sarmiento imaginó un proyecto tan ambicioso como inédito: la creación de una ciudad-capital que sirviera como eje de unidad política y desarrollo para el sur de América. Esa ciudad utópica se llamó Argirópolis.

Una capital para la unión regional

Argirópolis fue concebida en 1850 como la capital de los Estados Confederados del Río de la Plata, una entidad que integraría a Argentina, Uruguay y Paraguay. La propuesta quedó plasmada en su obra Argirópolis o la capital de los estados confederados del Río de la Plata. El nombre proviene del griego y significa “ciudad de la plata”, en referencia tanto al Río de la Plata como a la riqueza simbólica de la región.

Sarmiento pensaba en una organización política similar a la de Estados Unidos: una federación con una capital neutral, que no dependiera de ninguna provincia en particular y evitara disputas de poder entre ciudades como Buenos Aires y Montevideo.

La isla Martín García: el corazón del proyecto

El lugar elegido para levantar Argirópolis era la Isla Martín García, ubicada estratégicamente en la confluencia de los ríos Paraná y Uruguay. La elección no era casual. Su posición geográfica la convertía en un punto equidistante entre los territorios involucrados, lo que garantizaba neutralidad política y facilitaba la integración regional.

Además, Sarmiento consideraba que desde allí se podría controlar la navegación de los ríos, fomentar el comercio libre y articular las economías del interior, históricamente relegadas frente al poder portuario de Buenos Aires.

El proyecto de Argirópolis no era solo urbanístico, sino profundamente político. En una época atravesada por el conflicto entre unitarios y federales, Sarmiento proponía una salida estructural: crear una nueva capital que simbolizara un orden institucional moderno y estable.

La iniciativa también buscaba contrarrestar la influencia de Brasil en la región y fortalecer a los países del Plata mediante la integración. En ese sentido, Argirópolis representaba una utopía de unidad, progreso y organización nacional, en contraste con lo que Sarmiento consideraba el caos político de su tiempo.

Por qué nunca se concretó

El proyecto quedó rápidamente relegado por los cambios políticos de la época. Tras la caída de Juan Manuel de Rosas en 1852, el escenario institucional argentino tomó otro rumbo y la idea de una confederación regional perdió impulso.

Argentina avanzó hacia su propia organización nacional, mientras que Uruguay y Paraguay consolidaron sus respectivos Estados independientes. En ese contexto, Argirópolis quedó como una propuesta teórica más que como un plan realizable.

Aunque nunca se construyó, Argirópolis sigue siendo una de las ideas más originales del pensamiento político latinoamericano. Más que una ciudad, fue una visión estratégica: la de unificar territorios, ordenar el poder y proyectar una región integrada.

Hoy, el proyecto se estudia como un ejemplo de las utopías fundacionales del siglo XIX y como reflejo del pensamiento de Sarmiento, que combinaba modernización, educación y organización política como pilares del desarrollo. En definitiva, Argirópolis no existió en el mapa, pero sí en la historia de las ideas: como una ciudad imaginada para resolver problemas muy reales.