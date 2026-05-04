Invertir $5.000.000 en un plazo fijo a 30 días sigue siendo una alternativa elegida por quienes buscan una renta segura y previsible, aunque con rendimientos moderados en el contexto actual.

Con tasas promedio cercanas al 22% anual, la ganancia estimada ronda los $90.400 en un mes, lo que deja un total aproximado de $5.090.400 al vencimiento.

Si la tasa sube a niveles del 24% o 25%, como ofrecen algunas entidades o canales digitales, el rendimiento puede acercarse o superar los $100.000 en intereses mensuales.

La variación depende del banco elegido, ya que actualmente no existe una tasa mínima obligatoria y cada entidad fija sus propios porcentajes. Por eso, el mismo monto puede generar diferencias de varios miles de pesos según dónde se invierta.

Otro punto clave es que la tasa informada es anual (TNA), pero el rendimiento real para 30 días equivale aproximadamente a un doceavo de ese valor, lo que explica por qué la ganancia mensual ronda el 2% al 3% del capital.

Además, el dinero queda inmovilizado durante ese período, por lo que no puede retirarse antes sin perder rendimiento, lo que convierte al plazo fijo en una opción conservadora frente a otras inversiones con mayor liquidez o riesgo.

En este escenario, el plazo fijo ofrece una rentabilidad estable, aunque su verdadero rendimiento dependerá de si logra o no superar la inflación mensual, un factor clave para medir la ganancia real del ahorrista.