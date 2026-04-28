Cómo hacer polenta cremosa en siete pasos de manera fácil y económica
La polenta cremosa es uno de los platos más elegidos en los días de frío por su bajo costo, su rapidez y su capacidad de rendir varias porciones. Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, se convierte en una opción ideal para almuerzos o cenas reconfortantes.
La base de la receta incluye polenta instantánea, agua o caldo, manteca y queso rallado. También se puede sumar leche o crema para lograr una textura más suave y cremosa, además de sal y pimienta para condimentar.
Ingredientes
- 1 taza de polenta instantánea
- 4 tazas de agua o caldo caliente
- 1 cucharada de manteca
- 50 g de queso rallado o cremoso
- Sal a gusto
- Pimienta (opcional)
El paso a paso
- Llevar el agua o caldo a una olla y calentar hasta que hierva.
- Agregar sal a gusto.
- Incorporar la polenta en forma de lluvia, revolviendo constantemente para evitar grumos.
- Cocinar a fuego bajo durante 3 a 5 minutos, sin dejar de mezclar.
- Cuando espese, sumar la manteca y el queso.
- Mezclar hasta lograr una textura cremosa y homogénea.
- Servir caliente sola o con la salsa elegida por encima.
Además de ser un plato económico, la polenta se destaca por su versatilidad y rapidez, lo que la convierte en una opción ideal para resolver comidas caseras sin complicaciones durante el invierno.
