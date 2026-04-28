Martes 28 de Abril
Cómo hacer polenta cremosa en siete pasos de manera fácil y económica

Un clásico del invierno que vuelve a las mesas por ser económico, rendidor y reconfortante.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Una receta sabrosa y rendidora de polenta en solo siete pasos. (Ilustrativa)
 

La polenta cremosa es uno de los platos más elegidos en los días de frío por su bajo costo, su rapidez y su capacidad de rendir varias porciones. Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, se convierte en una opción ideal para almuerzos o cenas reconfortantes.

La base de la receta incluye polenta instantánea, agua o caldo, manteca y queso rallado. También se puede sumar leche o crema para lograr una textura más suave y cremosa, además de sal y pimienta para condimentar. 

 

Ingredientes

  • 1 taza de polenta instantánea
  • 4 tazas de agua o caldo caliente
  • 1 cucharada de manteca
  • 50 g de queso rallado o cremoso
  • Sal a gusto
  • Pimienta (opcional)

El paso a paso

  • Llevar el agua o caldo a una olla y calentar hasta que hierva.
  • Agregar sal a gusto.
  • Incorporar la polenta en forma de lluvia, revolviendo constantemente para evitar grumos.
  • Cocinar a fuego bajo durante 3 a 5 minutos, sin dejar de mezclar.
  • Cuando espese, sumar la manteca y el queso.
  • Mezclar hasta lograr una textura cremosa y homogénea.
  • Servir caliente sola o con la salsa elegida por encima.
     

 

Además de ser un plato económico, la polenta se destaca por su versatilidad y rapidez, lo que la convierte en una opción ideal para resolver comidas caseras sin complicaciones durante el invierno. 

