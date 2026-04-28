La fiebre mundialista comenzó antes de tiempo en las redes sociales. El reconocido streamer argentino Spreen sacudió las plataformas digitales al transmitir en vivo el unboxing de una cantidad descomunal de figuritas del Mundial 2026. Con un objetivo claro, el joven se propuso ser el primer argentino en completar el álbum oficial, logrando lo que todos desean: encontrar la figurita de Lionel Messi.

"Hoy voy a llenar el álbum del Mundial en menos de 24 horas. Me puse el objetivo de ser el primero de todos", anunció ante miles de seguidores. Para cumplir su promesa, el streamer contó con una logística particular, ya que las figuritas aún no están disponibles en los kioscos de nuestro país.

El "robo" a Uruguay y el sobre número 500

Dado que el lanzamiento oficial en Argentina está previsto para este jueves 30 de abril, Spreen confesó cómo obtuvo el material. "Alguien fue a Uruguay a buscarme todas las figuritas. Perdón a la gente de Uruguay, pero las necesitaba para tener todas las cajas", bromeó durante la transmisión.

La tensión aumentó a medida que los sobres se abrían uno tras otro. Fue recién en el sobre número 500 cuando estalló la euforia. “¡Leo Messi! ¡Sí! ¡El Diez! ¡El capitán!”, gritó Spreen al ver el rostro de la Pulga, convirtiéndose probablemente en el primer fanático del país en mostrar el cromo del astro argentino antes de su última cita mundialista.

Datos de la "colección más grande de la historia"

El lanzamiento oficial del álbum de Panini en Argentina será este jueves. Según adelantó la empresa, esta edición será especial debido a que es el primer Mundial con 48 equipos (Estados Unidos, México y Canadá 2026).

Páginas: El álbum contará con 112 páginas.

Contenido: Estarán distribuidos los 48 planteles de las selecciones participantes.

Sobres: Cada paquete traerá siete figuritas, a diferencia de ediciones anteriores.

Con el gran evento programado entre el 11 de junio y el 19 de julio, la acción de Spreen no solo sirvió para calentar la previa, sino que también despertó la ansiedad de miles de sanjuaninos que, desde este jueves, saldrán a la calle en busca del "vuelo" de figuritas para intentar emular la hazaña de hallar al gran capitán.