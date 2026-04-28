La campera puffer empieza a perder protagonismo en el invierno 2026 y deja lugar a opciones más sofisticadas, en línea con una tendencia global que prioriza la elegancia y la versatilidad. En su reemplazo, aparecen prendas que combinan abrigo con una estética más refinada y adaptable a distintos contextos.

El principal protagonista es el tapado de paño, que vuelve como el abrigo estrella de la temporada. De corte recto, largo y en tonos neutros como negro, gris o camel, se impone por su capacidad de estilizar la figura y funcionar tanto en looks formales como casuales.

Otra alternativa fuerte son las camperas de polar livianas, que aportan comodidad sin perder estilo. Estas versiones más livianas y modernas permiten armar outfits urbanos con un aire más sofisticado, alejándose del volumen excesivo de las puffer tradicionales.

También ganan terreno las camperas de paño tipo bomber, que combinan lo clásico con lo urbano. Este modelo ofrece abrigo, estructura y versatilidad, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan un look moderno pero funcional.

En el street style, aparecen propuestas más arriesgadas como chaquetas inspiradas en diseños tradicionales reinterpretados, que mezclan cultura, moda y tendencia global. Estas piezas aportan personalidad y marcan un quiebre con los básicos de temporadas anteriores.

Además, el invierno 2026 refuerza el uso de capas y combinaciones: sweaters, blazers, bufandas livianas o pañuelos se integran para generar abrigo sin recurrir a una sola prenda voluminosa. La clave pasa por superponer texturas y jugar con proporciones.

5 ideas para vestirse bien en invierno de 2026

Tapado largo + jean recto + botas: una fórmula clásica que siempre funciona y estiliza la figura.

Blazer oversized de lana + polera + pantalón sastrero: ideal para oficina o salidas urbanas con un aire sofisticado.

Capa tejida + leggings térmicos + botas altas: cómodo, moderno y perfecto para días muy fríos.

Campera corta de paño + falda midi + medias opacas: una opción femenina y elegante para cambiar del pantalón.

Sweater de punto + pantalón globo + mocasines: look europeo y actual, cómodo para usar todos los días.

El cambio responde a una búsqueda clara en la moda actual: menos volumen y más estructura. Así, el guardarropa de invierno se redefine con prendas que no solo abrigan, sino que también elevan el estilo y permiten mayor versatilidad en el día a día.