Lo buscaban por un tiroteo y lo detuvieron por tener más de 2 kilos de droga

Un violento episodio en el corazón de Las Casuarinas puso en marcha a la Brigada de Investigaciones Este. Todo comenzó cuando unos agresores llegaron en un auto negro a una casa y dispararon sin mediar palabra, poniendo en riesgo a quienes estaban adentro. La fiscal Daniela Pringles tomó el caso que fue calificado inicialmente como “Violación de Domicilio y Abuso de Armas”.

Tras seguir varias pistas y testimonios, la justicia autorizó allanamientos que terminaron con la detención de tres hombres. Los sospechosos son Franco Daniel Riveros Pizarro y Luis Jorge Luis Riveros Pizarro, ambos de treinta años, y Manuel Jesús Mariño Aguirre, de diecinueve años. En los domicilios de la calle Juan José Paso y el Callejón Del Bono, incluyendo una vivienda en la Manzana K, los efectivos secuestraron el Ford Focus negro con dominio EBU-885 y ropa que coincidía con la descripción del ataque.

Sin embargo, el operativo tomó un rumbo distinto cuando hallaron dos kilos y cuatrocientos gramos de marihuana, repartidos entre plantas, semillas y cogollos. En el lugar también se incautó dinero en efectivo cuya procedencia se vincula a la comercialización de estas sustancias. Ahora los tres sujetos enfrentan un proceso donde no se descarta que el tiroteo haya sido un ajuste de cuentas por estupefacientes, motivo por el cual también se dio intervención a la Justicia Federal.