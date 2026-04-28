PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Sociedad > Plato caliente
Cómo hacer guiso de lentejas rápido en 35 minutos
POR REDACCIÓN
Hace 3 horas
El guiso de lentejas se reafirma como uno de los platos más elegidos en los días de frío, y en su versión rápida puede estar listo en apenas 35 minutos. Con ingredientes simples y un procedimiento ágil, se convierte en una opción económica, saludable y rendidora para toda la familia.
Ingredientes
- 2 tazas de lentejas cocidas o previamente remojadas
- 1 cebolla
- 1 zanahoria
- 1 papa mediana
- 1/2 morrón
- 2 dientes de ajo
- 1 tomate picado o 1/2 taza de puré de tomate
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 750 ml de caldo o agua caliente
- Sal y pimienta a gusto
- Pimentón y laurel (opcional)
El paso a paso
- Picar la cebolla, el ajo y el morrón. Cortar la zanahoria y la papa en cubos pequeños.
- En una olla grande, calentar el aceite y rehogar cebolla, ajo y morrón durante 5 minutos.
- Agregar la zanahoria, la papa y el tomate. Cocinar unos minutos más.
- Incorporar las lentejas y mezclar bien.
- Sumar el caldo caliente, condimentar y agregar laurel si se desea.
- Cocinar a fuego medio entre 20 y 25 minutos, revolviendo de vez en cuando.
- Cuando las verduras estén tiernas y el guiso haya espesado, retirar del fuego y servir caliente.
El resultado es un plato caliente, sustancioso y adaptable a distintos gustos, que se destaca por su practicidad y su capacidad de rendir varias porciones. En tiempos de bajas temperaturas, el guiso de lentejas vuelve a posicionarse como una solución ideal para comidas caseras rápidas sin resignar sabor ni calidad nutricional.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Leídas
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD