Martes 28 de Abril
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Sociedad > Plato caliente

Cómo hacer guiso de lentejas rápido en 35 minutos

Esta versión rápida permite preparar un guiso de lentejas en poco más de media hora, ideal para una comida caliente y rendidora.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
El guiso de lentejas es un plato muy adaplate según las perferencias de cada uno. (Imagen ilustrativa)

El guiso de lentejas se reafirma como uno de los platos más elegidos en los días de frío, y en su versión rápida puede estar listo en apenas 35 minutos. Con ingredientes simples y un procedimiento ágil, se convierte en una opción económica, saludable y rendidora para toda la familia.

 

Ingredientes

  • 2 tazas de lentejas cocidas o previamente remojadas
  • 1 cebolla
  • 1 zanahoria
  • 1 papa mediana
  • 1/2 morrón
  • 2 dientes de ajo
  • 1 tomate picado o 1/2 taza de puré de tomate
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • 750 ml de caldo o agua caliente
  • Sal y pimienta a gusto
  • Pimentón y laurel (opcional)

El paso a paso

  • Picar la cebolla, el ajo y el morrón. Cortar la zanahoria y la papa en cubos pequeños.
  • En una olla grande, calentar el aceite y rehogar cebolla, ajo y morrón durante 5 minutos.
  • Agregar la zanahoria, la papa y el tomate. Cocinar unos minutos más.
  • Incorporar las lentejas y mezclar bien.
  • Sumar el caldo caliente, condimentar y agregar laurel si se desea.
  • Cocinar a fuego medio entre 20 y 25 minutos, revolviendo de vez en cuando.
  • Cuando las verduras estén tiernas y el guiso haya espesado, retirar del fuego y servir caliente.

 

El resultado es un plato caliente, sustancioso y adaptable a distintos gustos, que se destaca por su practicidad y su capacidad de rendir varias porciones. En tiempos de bajas temperaturas, el guiso de lentejas vuelve a posicionarse como una solución ideal para comidas caseras rápidas sin resignar sabor ni calidad nutricional.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Más Leídas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD