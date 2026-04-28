El guiso de lentejas se reafirma como uno de los platos más elegidos en los días de frío, y en su versión rápida puede estar listo en apenas 35 minutos. Con ingredientes simples y un procedimiento ágil, se convierte en una opción económica, saludable y rendidora para toda la familia.

Ingredientes

2 tazas de lentejas cocidas o previamente remojadas

1 cebolla

1 zanahoria

1 papa mediana

1/2 morrón

2 dientes de ajo

1 tomate picado o 1/2 taza de puré de tomate

1 cucharada de aceite de oliva

750 ml de caldo o agua caliente

Sal y pimienta a gusto

Pimentón y laurel (opcional)

El paso a paso

Picar la cebolla, el ajo y el morrón. Cortar la zanahoria y la papa en cubos pequeños.

En una olla grande, calentar el aceite y rehogar cebolla, ajo y morrón durante 5 minutos.

Agregar la zanahoria, la papa y el tomate. Cocinar unos minutos más.

Incorporar las lentejas y mezclar bien.

Sumar el caldo caliente, condimentar y agregar laurel si se desea.

Cocinar a fuego medio entre 20 y 25 minutos, revolviendo de vez en cuando.

Cuando las verduras estén tiernas y el guiso haya espesado, retirar del fuego y servir caliente.

El resultado es un plato caliente, sustancioso y adaptable a distintos gustos, que se destaca por su practicidad y su capacidad de rendir varias porciones. En tiempos de bajas temperaturas, el guiso de lentejas vuelve a posicionarse como una solución ideal para comidas caseras rápidas sin resignar sabor ni calidad nutricional.