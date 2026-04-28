Luca Luca , Plano O Culto y Shock Tributo encabezan el Nü Metal Fest

El próximo jueves 30 de abril, la escena del metal sanjuanino se prepara para una noche intensa con la realización del Nü Metal Fest, un evento que promete convertir la celebración del Día del Trabajador en una descarga de energía, ruido y pogo. La cita será a las 23 horas en El Bar de Titi, avenida en España Sur 48, ubicado en Rawson. Tres bandas subirán al escenario para animar la velada: Luca Luca Mtv Unplugged, Plano O Culto y Shock Tributo.

El evento está dirigido a un público que disfruta del metal y sus derivados, con una propuesta que enfatiza la participación activa de los asistentes a través del pogo y el movimiento constante. La organización define la jornada como una oportunidad para romper con lo establecido y canalizar la energía acumulada, en un marco de celebración del esfuerzo laboral: "Si laburás, te lo ganaste. Si estás cansado, rompé todo", señala la convocatoria.

Las entradas tienen un costo de $5.000 para quienes adquieran su anticipada. Para acceder a este valor, los interesados deben realizar la compra a través del alias Entradas2026, que es el único canal de preventa informado oficialmente.