"Arrancaré sus dientes": la amenaza de Jorge Masvidal a Colby Covington

Jorge Masvidal ha terminado con Colby Covington en la corte, pero está lejos de acabar la tensión en las calles. El lunes, "Gamebred" finalmente culminó su larga batalla legal con "Chaos", donde enfrentaba múltiples cargos por delitos graves por agredir a su examigo fuera de un restaurante de Miami en 2022. Se declaró culpable de delito menor y acordó pagar los honorarios de la corte asociados con el caso en un acuerdo de culpabilidad donde los fiscales retiraron los cargos por delitos graves, por lo que no enfrentará tiempo en la cárcel por el incidente. En diálogo con Ariel Helwani en The MMA Hour, no se guardó nada.

"Para empezar, este pequeño Colby estaba tratando de golpearme con tres delitos graves y un delito menor, después de haber declarado en numerosas ocasiones que si me veía en la calle literalmente me iba a matar. Se trata de lo más raro. No podía hablar de esto antes, pero ahora puedo. También dijo que lo ataqué con como cinco individuos. ¿Dónde estaban todos estos coacusados? También habrían estado en juicio", partió diciendo Masvidal.

Luego, Jorge expuso: "Puedes atacar a la gente con una multitud de personas. Eso habría sido como un crimen de odio. ¿Dónde están el resto de las personas que decía? Así que de nuevo, oye una mentiroso. Sólo él y yo, lo confrontamos después de que acababa de dejar caer ese, ¿y qué hizo? Fue y se escondió en una anfitrion escritorio y llamó a la policía. Todas las grabaciones están ahí fuera. ‘9-1-1, estoy temeroso por mi vida. Este tipo está afuera tratando de patearme el culo!’. Ocho meses he estado lidiando con esto".

Más advertencias de Jorge Masvidal

"Todo tipo de dinero gastado, todo tipo de toros, pero gracias a Dios por mi abogado Brad Cohen. Amo a este tipo. Me mantuvo fuera de problemas, gran amigo, me acompañó a través de todo. Cicatriza lo mejor. No sé cuándo, pero Colby y yo nos veremos en algún momento. Si está en una jaula o no sé dónde estará, pero vamos a verlo por él acostado a mi nombre, por él presentando cargos, por todo lo que oye, hecho, nos vamos a ver", aseveró "Gamebred".

Para sentenciar, Jorge Masvidal avisó: "Y va a ser divertido. Va a ser interesante. Voy a golpear el resto de su dientes fuera. Tengo que sacar dos de sus dientes falsos. Te encuentras conmigo, no sé qué va a pasar. Nunca debería haber criado a mis hijos. Le dije antes, le dije durante, le dije después, no crié a mis hijos, vas a tener diferentes problemas con los que tendrás que lidiar por el resto de tu vida. Porque podría estar retirado, pero hasta el día de hoy, lo más divertido que he hecho en toda mi vida es pelear. Cada vez que nos vemos, podemos tirar hacia abajo".