Paro universitario: fuerte adhesión en el inicio de la semana de protesta en la UNSJ
Por Federico Mir Muñoz Hace 2 horas
Este lunes 11 de agosto comenzó en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) la jornada histórica de paro universitaria convocada a nivel nacional por el sector docente, que en la provincia cuenta con un fuerte respaldo. La medida, que se extenderá durante toda la semana, fue definida tras una consulta digital y una asamblea presencial realizadas por el gremio Adicus, donde la mayoría de los docentes pidió una semana completa de protesta.
Edith Liquitay, miembro de Adicus, señaló que el primer relevamiento marca un 95% de adhesión en los colegios preuniversitarios y entre un 40% y 60% en otras unidades académicas. Además, destacó que la medida se ve potenciada por el acompañamiento del sector no docente, lo que paraliza no solo las clases y los exámenes, sino también las tareas administrativas en todas las facultades.
“El paro tiene una repercusión muy grande porque, además de no haber clases ni toma de exámenes, tampoco funciona el área administrativa. Esto lo hace mucho más marcado y contundente”, subrayó Liquitay.
La Unión Ciclista de la República Argentina (UCRA) emitió un enérgico comunicado tras la polémica descalificación del ciclista sanjuanino Mateo Kalejman, quien había conquistado la medalla de oro en la prueba contrarreloj de los Panamericanos Junior en Asunción, calificando la decisión del jurado como un "atropello al esfuerzo, al reglamento y al espíritu del deporte".
