Huarpe Deportivo > Duelo por el título
Arrancó la final del Trofeo de Campeones entre Estudiantes y Platense
POR REDACCIÓN
Ya se juega la final del Trofeo de Campeones entre Estudiantes y Platense en el Estadio Único de San Nicolás. El encuentro comenzó pasadas las 18 horas y enfrenta al campeón del Torneo Clausura con el vencedor del Apertura.
Minutos antes del inicio, ambos equipos confirmaron sus formaciones. En Estudiantes, el director técnico Eduardo Domínguez dispuso a Fernando Muslera en el arco; Román Gómez, Santiago Núñez y Leandro González Pirez en la defensa; Gastón Benedetti, Joaquín Tobio Burgos, Santiago Ascacibar, Cristian Medina y Ezequiel Piovi en el mediocampo; mientras que Edwuin Cetré y Guido Carrillo integran la delantera.
Platense, por su parte, salió al campo con Federico Losas; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón y Tomás Silva en la línea defensiva; Leonel Picco y Rodrigo Herrera en el centro; Franco Zapiola, Guido Mainero e Ignacio Schor como volantes ofensivos; y Ronaldo Martínez como delantero, en el debut de Walter Zunino como entrenador.
El partido es televisado por ESPN Premium y TNT Sports. El historial entre ambos registra 127 enfrentamientos oficiales, con 59 triunfos de Estudiantes, 37 de Platense y 31 empates. El último cruce fue en septiembre de 2024, cuando igualaron 1-1 en La Plata.
Este viernes, un equipo de cirugías periféricas realizó seis ligaduras de trompa en el Hospital Dr. Alejandro Albarracín. La iniciativa, parte del plan de descentralización sanitaria, busca acercar los servicios quirúrgicos a las comunidades rurales y evitar que las pacientes deban trasladarse a la Capital.
Este viernes, un equipo de cirugías periféricas realizó seis ligaduras de trompa en el Hospital Dr. Alejandro Albarracín. La iniciativa, parte del plan de descentralización sanitaria, busca acercar los servicios quirúrgicos a las comunidades rurales y evitar que las pacientes deban trasladarse a la Capital.
El niño de Florencio Varela, quien jugaba en el equipo Vecinos Unidos, debió alejarse de las canchas para enfrentar un tratamiento que incluyó un trasplante de médula. Tras consagrarse campeones, sus compañeros de ocho años decidieron que el primer festejo sería llevarle el trofeo y dedicarle el título.