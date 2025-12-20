Ya se juega la final del Trofeo de Campeones entre Estudiantes y Platense en el Estadio Único de San Nicolás. El encuentro comenzó pasadas las 18 horas y enfrenta al campeón del Torneo Clausura con el vencedor del Apertura.

Minutos antes del inicio, ambos equipos confirmaron sus formaciones. En Estudiantes, el director técnico Eduardo Domínguez dispuso a Fernando Muslera en el arco; Román Gómez, Santiago Núñez y Leandro González Pirez en la defensa; Gastón Benedetti, Joaquín Tobio Burgos, Santiago Ascacibar, Cristian Medina y Ezequiel Piovi en el mediocampo; mientras que Edwuin Cetré y Guido Carrillo integran la delantera.

Publicidad

Platense, por su parte, salió al campo con Federico Losas; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón y Tomás Silva en la línea defensiva; Leonel Picco y Rodrigo Herrera en el centro; Franco Zapiola, Guido Mainero e Ignacio Schor como volantes ofensivos; y Ronaldo Martínez como delantero, en el debut de Walter Zunino como entrenador.

El partido es televisado por ESPN Premium y TNT Sports. El historial entre ambos registra 127 enfrentamientos oficiales, con 59 triunfos de Estudiantes, 37 de Platense y 31 empates. El último cruce fue en septiembre de 2024, cuando igualaron 1-1 en La Plata.