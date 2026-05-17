Un episodio de violencia de género terminó con un hombre detenido este domingo 17 de mayo en el departamento San Martín. La Justicia investiga la agresión denunciada por una mujer contra su pareja, en una causa que quedó bajo la órbita de Flagrancia.

El hecho se registró cerca de las 9.20 en una vivienda del barrio Feliberto Jofré II. Según las primeras actuaciones, en el lugar estaban presentes la denunciante, el acusado, identificado como Alberto Olguín; la hermana de la joven y la pareja de ésta.

De acuerdo con la denuncia, la situación comenzó cuando el hombre llamó a la mujer hacia el exterior de la casa para hablar. Allí se produjo una discusión que fue subiendo de tono hasta que, presuntamente, el acusado tomó del cuello a la víctima.

La mujer consiguió soltarse, aunque el conflicto continuó con empujones y forcejeos. En medio de la situación intervino la hermana de la denunciante, mientras que la víctima terminó cayendo al piso.

Tras el episodio, el sospechoso abandonó el lugar. La mujer se comunicó con el 911 y siguió sus movimientos para informar a la Policía sobre su ubicación.

Con los datos aportados, los efectivos lograron interceptarlo y concretar la detención. La causa fue caratulada provisoriamente como “lesiones leves agravadas por el vínculo”.