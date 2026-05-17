La investigación por el brutal asalto a una familia y el abuso sexual de una menor de edad en el barrio Concepción, en Capital, tuvo un avance clave en las últimas horas con la detención de los tres presuntos integrantes de la banda acusada del ataque. Fuentes judiciales confirmaron que, tras una serie de operativos, los investigadores lograron cerrar el cerco y no quedan prófugos vinculados al hecho.

Los procedimientos se realizaron en distintos puntos del Gran San Juan. Uno de ellos tuvo lugar en el Barrio Cabot, sobre calle Mary O’Graham, donde fue detenido un hombre de apellido Vila. En simultáneo, otro operativo en el Barrio Costa Canal II permitió la captura de un segundo sospechoso identificado como Tello. El tercer implicado también fue arrestado y se confirmó que se trata de un menor de edad.

Durante los allanamientos, la Policía logró recuperar gran parte de los objetos robados en la entradera, entre ellos teléfonos celulares de alta gama, una notebook, mochilas y documentación perteneciente a las víctimas. Estos elementos serán incorporados como prueba en la causa.

Uno de los hallazgos más relevantes para los investigadores fue el secuestro de prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el ataque. Las mismas serán sometidas a pericias para intentar obtener evidencia biológica y fortalecer la imputación contra los detenidos.

La causa es encabezada por la fiscal Claudia Salica, de la UFI de Delitos contra la Propiedad, junto a los ayudantes fiscales Ignacio Domínguez y Verónica Prividera. En los operativos también participaron efectivos de la Brigada de Investigaciones, personal de Central de Policía, Brigada Norte y profesionales de Anivi, que intervinieron en la asistencia y contención de la víctima.

Los tres acusados permanecen detenidos y enfrentan cargos graves por robo agravado y abuso sexual, mientras la Justicia avanza con las medidas procesales y la recolección de pruebas en una causa que generó fuerte conmoción en la provincia.