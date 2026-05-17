Argentinos Juniors vencía parcialmente a Belgrano por 1-0 en una semifinal intensa del Torneo Apertura 2026 que todavía se disputa en el estadio Diego Armando Maradona. El único gol del encuentro lo marcaba Facundo Jainikoski a los 7 minutos del primer tiempo, en un arranque demoledor del equipo de La Paternal. Sin embargo, como de infarto, Ubita Fernández metió un gol sobre la hora para mandar el encuentro al suplementario.

El Bicho golpeó rápido y, desde entonces, intentó sostener la ventaja ante un Belgrano que busca reaccionar y adelantó sus líneas en busca del empate. El conjunto cordobés apuesta a la experiencia de Lucas Zelarayán y Lucas Passerini para encontrar espacios, aunque se topa con una defensa firme y con varias respuestas importantes del arquero Thiago Cardozo.

Durante la primera parte, Argentinos manejó mejor la pelota y generó las situaciones más claras. Iván Morales, Sebastián Prieto y Alan Lescano fueron protagonistas en ataque y complicaron constantemente a la defensa visitante. Belgrano, por su parte, intentó responder mediante centros y pelotas detenidas, aunque sin demasiada claridad en los últimos metros.

Argentinos aguantó mucho ese resultado, pero en la última del encuentro, a los 48' del complemento, Lucas Passerini bajó una linda pelota para el Uvita Fernández, que remató de primera y la mandó a guardar para poner el 1-1 parcial.

El árbitro Nazareno Arasa ya mostró tarjetas amarillas para Santiago Longo en Belgrano y para Román Riquelme en Argentinos Juniors, en medio de varias infracciones e interrupciones que cortaron el ritmo del juego.