San Juan y Mendoza continúan fortaleciendo un modelo regional de seguridad basado en controles integrados, investigaciones conjuntas e intercambio de información en tiempo real, una estrategia impulsada por los gobernadores Marcelo Orrego y Alfredo Cornejo para reforzar la prevención y el combate contra delitos complejos en la región de Cuyo.

El trabajo coordinado entre ambas provincias ya permitió concretar operativos conjuntos sobre la Ruta Nacional 40 y distintos accesos interprovinciales, con participación de fuerzas especializadas y efectivos de Gendarmería Nacional. Los procedimientos incluyeron controles vehiculares, verificaciones biométricas y tareas preventivas orientadas principalmente al combate del delito automotor y el crimen organizado.

Uno de los puntos centrales de este esquema fue el control policial unificado en San Carlos, donde intervinieron áreas investigativas, Policía Vial, Drogas Ilegales y divisiones especializadas de ambas jurisdicciones. Allí se avanzó en la detección de maniobras vinculadas al robo y comercialización ilegal de vehículos.

Gracias al intercambio de información entre las provincias, las fuerzas lograron identificar una camioneta Ford Ranger Raptor robada cuya numeración de chasis había sido adulterada. El trabajo pericial realizado por especialistas sanjuaninos permitió recuperar los datos originales del vehículo y avanzar con la investigación judicial correspondiente.

Además, la cooperación entre San Juan y Mendoza permitió desarticular una organización dedicada al robo de vehículos en territorio mendocino para luego comercializarlos en San Juan. La investigación derivó en más de 20 allanamientos, detenciones y secuestro de automóviles y autopartes vinculadas a la banda. También se recuperó un Toyota Etios robado en Mendoza y detectaron motocicletas y bicicletas sustraídas que eran trasladadas por caminos alternativos para evitar controles policiales.

Las autoridades destacaron que el sistema regional incluye interoperabilidad tecnológica y una base de datos compartida sobre personas buscadas y vehículos con medidas judiciales. El objetivo es optimizar recursos, acelerar tiempos de respuesta y consolidar una política de seguridad preventiva en toda la región de Cuyo.