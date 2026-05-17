La eliminación de Rosario Central ante River Plate en las semifinales del Torneo Apertura dejó fuertes repercusiones y una de las más resonantes fue la publicación de Jorgelina Cardoso, quien salió públicamente a respaldar a Ángel Di María tras los cuestionamientos y cánticos que recibió en el estadio Monumental.

Luego de la derrota por 1-0 con gol de penal de Facundo Colidio, Cardoso compartió en sus redes sociales un extenso mensaje donde defendió al campeón del mundo y cuestionó a quienes, según expresó, “destilan veneno, rencor y odio”.

El Millonario eliminó al Canalla y se metió en la final del Torneo Apertura. (Foto: Fotobaires/@jorgelinacardoso26/Instagram)

“Qué orgullo que seas mío, que seas nuestro y que seas de Central”, escribió la esposa del futbolista rosarino en una historia de Instagram que rápidamente se viralizó entre los hinchas canallas y el mundo del fútbol. En el mensaje también destacó la humildad y el vínculo familiar de Di María, además de remarcar el cariño que recibe en Rosario.

La publicación apareció pocas horas después de un partido cargado de tensión en el Monumental, donde el exjugador de la Selección argentina fue silbado e insultado por sectores de la hinchada de River. Tras el encuentro, el propio Di María se mostró molesto por algunas situaciones vinculadas al arbitraje y al clima previo de la semifinal.

“Sabíamos que estas cosas podían pasar acá”, expresó el futbolista al analizar la derrota, en declaraciones que generaron repercusión inmediata en redes sociales y programas deportivos. También intentó bajarle dramatismo a los insultos recibidos y sostuvo que forman parte del “folclore del fútbol”.

No es la primera vez que Di María y su entorno reaccionan públicamente ante críticas recientes. Días atrás, el futbolista ya había protagonizado un fuerte cruce mediático con Diego Milito tras las polémicas por el arbitraje en el partido entre Central y Racing. Allí había defendido a los clubes del interior y cuestionado a quienes hablan de un fútbol “manchado”.

Pese a la eliminación en el torneo local, Rosario Central todavía mantiene como gran objetivo la Copa Libertadores, competencia en la que el equipo de Di María buscará seguir siendo protagonista durante el segundo semestre de la temporada.