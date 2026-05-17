Boca Juniors ya vive la previa de un partido decisivo por la Copa Libertadores frente a Cruzeiro y, del lado brasileño, una decisión del entrenador Artur Jorge llamó la atención a pocos días del cruce en la Bombonera. El DT portugués optó por utilizar a todos sus titulares en el empate 1-1 frente a Palmeiras por el Brasileirao, pese al desgaste físico y la cercanía del compromiso internacional.

La medida sorprendió porque Cruzeiro atraviesa un calendario exigente y debía afrontar un duelo de alta intensidad ante el líder del campeonato brasileño. Sin embargo, el entrenador decidió no reservar futbolistas y apostó por su mejor formación para enfrentar a Palmeiras en el Allianz Parque.

El conjunto brasileño comenzó ganando gracias a un gol de Keny Arroyo a los 10 minutos del primer tiempo, pero Palmeiras logró igualar a través de Felipe Anderson y el encuentro terminó empatado 1-1. Con este resultado, Cruzeiro quedó ubicado en la mitad de la tabla del Brasileirao, lejos de los puestos de copas internacionales.

Ahora, todas las miradas estarán puestas en el partido ante Boca, que será determinante para ambos equipos en el Grupo D de la Libertadores. El Xeneize necesita volver al triunfo para acomodarse en la zona y acercarse a la clasificación a octavos de final, mientras que Cruzeiro buscará sostener su recuperación en el certamen continental.

La decisión de Artur Jorge también fue interpretada en Brasil como una señal de confianza en su plantel y una muestra de que no pretende modificar demasiado el equipo para jugar en Buenos Aires. Según medios partidarios, el entrenador repetiría gran parte de la formación que empató ante Palmeiras.

El encuentro entre Boca y Cruzeiro aparece como uno de los partidos más atractivos de la fecha en la Copa Libertadores, en un grupo que mantiene una pelea muy ajustada por la clasificación.