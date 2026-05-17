En un contexto donde las redes sociales y el culto al cuerpo impulsan cada vez más el consumo de suplementos deportivos, el licenciado en Kinesiología Nahuel Brito advirtió sobre los riesgos de utilizarlos sin supervisión profesional. Durante su participación en el programa Salud & Bienestar, que se emite por HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube, el especialista remarcó que estos productos “no son inocentes” y que pueden generar complicaciones físicas cuando se consumen de manera desmedida o sin controles médicos.

“Para empezar a hablar del tema tenemos que definir lo que es suplementación deportiva. Es un complemento de la alimentación hacia la salud de esa persona”, explicó Brito. En ese sentido, aclaró que cada organismo responde de manera diferente y que factores como la edad, el sexo, el peso, el nivel de actividad física y los antecedentes médicos son determinantes al momento de evaluar su consumo.

El kinesiólogo, que trabaja en rehabilitación cardiopulmonar y lesiones deportivas, señaló que uno de los principales problemas aparece cuando las personas consumen suplementos sin informar a sus médicos o nutricionistas. “Hay personas que consumen creatina y nadie se fija en el prospecto. Muchos suplementos son muy cargados de sodio y eso genera retención de líquidos”, indicó.

Según explicó, esta situación puede ser especialmente peligrosa en pacientes con antecedentes cardíacos o problemas renales, ya que el exceso de sodio altera el equilibrio del organismo y puede interferir con tratamientos médicos. “Tenemos una lucha entre la medicación que toma esa persona y el suplemento que consume, muchas veces sin decirlo”, sostuvo.

Cómo impactan los suplementos en el cuerpo

Desde una mirada kinésica, Brito detalló que el consumo inadecuado de suplementos puede afectar el movimiento, las articulaciones y el rendimiento físico. “Cuando hay retención de líquidos, los miembros se sienten inflamados y pesados. Cada actividad diaria se ve entorpecida porque estoy moviendo mi cuerpo a un estado que es anormal”, afirmó.

También explicó que la hidratación es un punto clave y que el organismo necesita mantener ciertos niveles adecuados de líquidos para funcionar correctamente. Tanto la deshidratación como la sobrehidratación pueden generar consecuencias negativas en la salud y el rendimiento físico.

El especialista insistió en que no todos los cuerpos reaccionan igual. “Cada alimento debe ser gestionado de forma individual”, remarcó. Por eso, recomendó siempre realizar consultas con profesionales antes de iniciar cualquier suplementación, especialmente en personas que recién comienzan a entrenar.

“Muchos creen que van a tener cambios acelerados porque recién empiezan, y no es así. Todo lleva una curva de aprendizaje”, señaló. En esa línea, sostuvo que el cuerpo necesita tiempo para adaptarse al ejercicio físico y aprender a responder al estrés que genera la actividad deportiva.

La presión estética y el rol de las redes sociales

Durante la entrevista, Brito también habló sobre el impacto de Instagram y las redes sociales en la búsqueda de resultados rápidos. “Las redes sociales son los principales indicadores para esto. Nos dejamos llevar por personas que se ven corpulentas o bien físicamente y creemos que llevan el mejor camino terapéutico”, expresó.

Para el kinesiólogo, existe una fuerte presión estética vinculada al deseo de mostrar resultados inmediatos. “Tenemos una gran necesidad como población de obtener respuestas rápidas. Queremos vernos saludables y que sea ya”, reflexionó.

Sin embargo, recordó que la salud integral no depende solamente de suplementos o entrenamiento. El descanso, el sueño y la salud mental también cumplen un rol fundamental. “El descanso es uno de los mejores medicamentos. El cuerpo se regenera a través del sueño y de la calidad del sueño”, afirmó.