Wanda Nara y los motivos ocultos tras su escandalosa separación

En los últimos días, el ambiente artístico se vio convulsionado por la noticia del presunto final del vínculo entre Wanda Nara y Martín Migueles. Las versiones iniciales indicaban que la relación habría terminado porque él era "demasiado tóxico y celoso" según lo que trascendió durante el fin de semana.

Sin embargo, el trasfondo de esta distancia parece ser mucho más complejo y estaría directamente relacionado con la delicada situación procesal que enfrenta el empresario.

La semana pasada, la Justicia puso el foco sobre Migueles en el marco de una investigación por presuntas coimas vinculadas a las SIRA para acceder al dólar oficial. Al acceder al teléfono del novio de la mediática, los investigadores habrían detectado un posible vínculo con una red de intermediarios que operaba en la causa.

Ante este panorama, surgieron teorías sobre la necesidad de la conductora de despegarse del escándalo, impulsada también por un supuesto ultimátum de Telefe para que baje su perfil y cuide su imagen pública.

Mientras algunos periodistas como Nairara Vecchio sostienen que el conflicto real fueron las actitudes posesivas del empresario durante la estadía de ella en Uruguay, otros dudan de la veracidad del quiebre. Gustavo Méndez se mostró escéptico en el programa La mañana con Moria y aseguró que "Ella hace correr esta versión, porque ni siquiera es que sale a confirmarla. ¿Por qué creen que ningún periodista serio se hizo eco de esto? Por no es cierto".

El periodista planteó que se trata de una puesta en escena para evitar el costo social del escándalo judicial y recordó que "Ella no resiste archivo. Con L-Gante hizo lo mismo. Cuando explotó el escándalo subió comunicado para decir que estaban separados y tres semanas después, estaban en un cuatriciclo en Pinamar".

Un dato clave que pone en jaque la noticia de la separación es una imagen reciente publicada por Nora Nara. En la fotografía, se observa a la madre de la mediática junto a sus nietos y Maxi López, pero en el fondo de la escena se puede ver claramente a Migueles compartiendo el momento.

Méndez insistió en que el distanciamiento no resulta creíble debido a la cercanía que mostraban recientemente y disparó que "Hace menos de dos semanas subían fotos de regalos, videollamadas y demás. Estaban juntos. ¿Ahora se da cuenta que es celoso y tóxico?". Por ahora, solo el paso del tiempo y el avance de la causa judicial permitirán saber si se trata de un adiós definitivo o de una jugada mediática.