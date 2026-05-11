El triste mensaje de Raquel Mancini para despedir a su mamá tras su muerte

Raquel Mancini transita uno de los momentos más angustiantes de su vida tras la muerte de su madre, Norma. La exmodelo, que desde hace tiempo decidió alejarse de los focos mediáticos para concentrarse en su privacidad, reapareció en las plataformas digitales con un testimonio que impactó a su público.

Con una sensibilidad notable, ella compartió sus sentimientos al escribir "Ma, te amé ayer, hoy y mañana. Estoy rota. Te vas a encontrar con papá. QDEP. Besos al cielo" en una publicación que rápidamente se volvió viral.

Este fallecimiento reavivó el recuerdo de otra pérdida profunda para la artista. En 2019, Raquel despidió a su padre, Miguel, quien tenía 84 años al momento de partir. En aquella oportunidad, su angustia fue total y la expresó de manera directa al decir que era "La peor noticia de mi vida. Se murió papá, ¿cómo voy a seguir? Tanto para decirte, pá. No me dejan las lágrimas, te amo". Sus padres siempre fueron pilares fundamentales en su historia, brindándole el apoyo necesario en cada etapa de su carrera y vida personal.

A lo largo de su trayectoria, Mancini enfrentó situaciones extremadamente complejas que también marcaron su pasado. Entre ellas, la denuncia pública por violencia de género contra un representante de futbolistas que llegó a desfigurarle la boca, o las curiosas anécdotas de su romance con Nicolás Repetto, donde llegó a esconderse en el baúl de un coche para mantener el secreto.

A pesar de esos episodios mediáticos, hoy mantiene un perfil bajo y elige las redes sociales como canal para procesar su tristeza. Ante la noticia, una multitud de amigos y fanáticos le enviaron fuerzas, reconociendo el gran vacío que deja la partida de su madre.