El novio de Wanda Nara se presentó ante la Justicia por la causa SIRA

La mañana del lunes 11 de mayo comenzó con un movimiento que pocos esperaban en los tribunales federales. Martín Migueles se presentó de manera espontánea en Comodoro Py para declarar ante el fiscal Franco Picardi.

Acompañado por su abogado Yamil Castro Bianchi, el empresario buscó dar su versión tras un fin de semana complicado donde quedó en el centro de una investigación por presuntas coimas vinculadas al sistema SIRA. La causa analiza si existió una red de corrupción durante el gobierno de Alberto Fernández para agilizar importaciones y permitir el acceso al dólar oficial.

La Justicia puso el foco en Migueles luego de acceder a su teléfono celular, donde se habrían detectado conversaciones que lo posicionan como un posible intermediario entre empresas privadas y funcionarios públicos. Según la información que maneja la fiscalía, se investiga el cobro de retornos de entre el 11% y el 12% del valor de cada operación para otorgar permisos en un plazo menor a 10 días. Frente a este escenario, el empresario brindó un descargo donde aseguró que "negó cualquier vínculo con funcionarios públicos" y también "rechazó ser la persona que aparece en videos comprometedores utilizados como evidencia".

Por su parte, la defensa técnica de Migueles intentó restarle peso a las pruebas recolectadas. Al referirse a los audios que forman parte del expediente, los letrados sostuvieron que ese material está "fuera de contexto" y afirmaron que sus tareas en ese período se limitaban a una "intermediación comercial legítima".

El escándalo judicial coincide con los fuertes rumores sobre el final de su relación con Wanda Nara. Mientras las versiones de separación crecen, algunos sugieren que el distanciamiento podría ser una estrategia para alejar a la mediática del foco de atención mientras avanza la causa SIRA. Por ahora, Picardi continúa analizando los mensajes y grabaciones que involucran a distintos empresarios del sector.