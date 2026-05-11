La comunidad universitaria de Universidad Nacional de San Juan se movilizará este martes 12 de mayo en una nueva jornada de protesta en defensa del financiamiento educativo, en el marco de un conflicto que se profundiza a nivel nacional.

La marcha, que a nivel local comenzará a las 16:00 en calles Ignacio de la Roza y Sarmiento, forma parte de una convocatoria federal en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, en un contexto de fuerte tensión con el gobierno de Javier Milei.

Desde la UNSJ advierten que el escenario es cada vez más complejo, con un fuerte deterioro salarial que impacta directamente en el funcionamiento del sistema educativo. El secretario administrativo financiero, Ricardo Coca, habló con DIARIO HUARPE y fue contundente:

“Las partidas vienen, eso indudablemente uno lo tiene que decir, pero son pocas. El presupuesto que se aprobó el año pasado estaba con un supuesto del 10% de inflación y ya se superó en los tres primeros meses”.

En la misma línea, remarcó la pérdida del poder adquisitivo: “El mes pasado la inflación fue del 3,4% y el aumento del 1,7%; van mes a mes deteriorando el salario de los docentes y no docentes”.

El impacto también se siente en áreas clave como la investigación. Según detalló Coca, la universidad había solicitado 220.000 millones de pesos, pero recibió solo 120.000 millones.

“Se eliminaron todo lo que eran convocatorias para extensión e investigación. Nosotros en el presupuesto hemos destinado 100 millones a investigación y de la nación vienen 16 millones. Eso muestra el desfasaje”, explicó.

Ricardo Coca, Sec. Adm. Financierio UNSJ. (Foto Sergio Leiva / DIARIO HUARPE)

Por su parte, desde el gremio Sidunsj, su secretaria general Guadalupe Aguiar, en diálogo con DIARIO HUARPE, advirtió sobre la gravedad de la situación: “Estamos tratando de visibilizar la intención de este gobierno nacional de reducir al mínimo o hacer desaparecer las universidades públicas a partir de recortes indignos”.

Además, subrayó el deterioro salarial del sector: “Todos los salarios docentes, con máxima antigüedad y máxima dedicación, estamos por debajo de la canasta básica familiar”, y agregó: “Los trabajadores no hacemos paro porque tengamos ganas, hacemos paro porque no estamos pudiendo llegar a fin de mes”.

uadalupe Aguiar, Sec. Gral. SIDUNSJ. (Foto Sergio Leiva / DIARIO HUARPE)

La movilización recorrerá el centro sanjuanino y finalizará frente al Rectorado, donde se leerá un documento conjunto. La jornada se inscribe en un clima de creciente conflictividad en el sistema universitario, con advertencias sobre el impacto que la falta de financiamiento podría tener en la continuidad de proyectos académicos, científicos y de formación profesional.