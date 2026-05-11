Perdió la tarjeta, la fue a buscar y se encontró con una mujer usandola para comprar

Una insólita situación terminó con una mujer detenida y bajo investigación judicial en Rivadavia. Se trata de Graciela Ontiveros, quien quedó vinculada a una causa por presunta estafa luego de haber encontrado una billetera y utilizar una de las tarjetas de débito para comprar un teléfono celular.

Según la investigación, Ontiveros, dedicada al cuidado de adultos mayores, halló la billetera de una mujer y poco después concretó la compra de un celular en un comercio ubicado en Rivadavia, cerca del lugar donde apareció la documentación. La damnificada advirtió rápidamente el movimiento cuando recibió una notificación bancaria alertando sobre la operación.

De inmediato, la víctima se dirigió al local comercial para consultar sobre la compra. En medio de esa situación ocurrió el inesperado cruce: Ontiveros regresó al negocio para adquirir un vidrio templado y una funda para el mismo aparato.

El personal del comercio reconoció la operación y le indicó a la damnificada que la mujer que estaba a su lado había utilizado su tarjeta. Entre empleados y la víctima intentaron retenerla, pero Ontiveros logró escapar, aunque dejó abandonado el celular.

La investigación quedó en manos de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas. Los pesquisas lograron identificar a la sospechosa debido a que activó el teléfono con sus datos personales, lo que permitió establecer su domicilio. Durante el allanamiento y detención encontraron además la billetera y las tarjetas de débito pertenecientes a la denunciante. Ontiveros será investigada durante cuatro meses.