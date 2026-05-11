Quién es la conductora que acusó a Mariana Fabbiani de "robarle" en la TV

El ambiente artístico continúa analizando las consecuencias del levantamiento de A la tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco. En una entrevista reciente, Florencia de la V compartió su opinión sobre cómo se dio a conocer la noticia y el rol de sus colegas en este escenario.

Respecto a la publicación original en redes sociales, la conductora de Intrusos se mostró de acuerdo con el trabajo de Ángel de Brito y comentó que se siente “Sorprendida. Ni siquiera cuestiono el tuit de Ángel porque me parece que él trabaja de eso, de las primicias. Tuvo la información y lo dijo, punto. Para mí la información no se cuestiona”.

Sin embargo, la postura de Florencia fue mucho más crítica al referirse a la reacción de Mariana Fabbiani frente a la situación de sus compañeros de canal. Al recordar experiencias similares en su carrera, señaló que “Me parece que lo que la gente cuestionó o señaló fue lo que hizo Mariana al aire. Yo, teniendo esa información y con ese invitado en el programa, no sé si lo diría. Porque a mí me pasó”.

Esta reflexión abrió paso a un viejo conflicto que involucra la distribución de horarios en América TV durante el desembarco de Fabbiani en la emisora. Florencia detalló cómo esos movimientos afectaron su espacio y el de otras figuras. Ella recordó que “A nosotras nos abrieron, nos achicaron. A mí me mandaron a las 12 del mediodía y a Mazzocco también. Nos movieron para meterla a ella. El horario más fuerte de la tarde era ese y ella lo quería, y se lo dieron”.

Finalmente, la actriz no ocultó su malestar al analizar las decisiones empresariales de aquel momento, asegurando que los programas desplazados tenían un buen desempeño de audiencia. Su conclusión sobre lo vivido años atrás fue contundente al expresar que “En el horario en que nos ponían funcionaba, siempre funcionó Intrusos. Lo que pasó fue un manoseo enorme para intentar poner con fórceps a Mariana”. Para cerrar su descargo, reafirmó su sensación de injusticia histórica al sentenciar que “Lo que pasó fue un manoseo enorme”.