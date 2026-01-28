Así avanzó la nueva creciente que volvió a cortar los accesos a Zonda

Una nueva y repentina creciente de agua generó alarma este martes en el departamento de Zonda, obligando a las autoridades a decretar cortes viales totales en los principales accesos y a prohibir terminantemente la circulación en las zonas afectadas. El impresionante avance del agua, registrado en videos que circulan en redes sociales, muestra la fuerza con la que bajó por el cauce, reviviendo el temor de los episodios ocurridos apenas días atrás.

Cortes totales y una advertencia firme

La situación hidrológica demandó una respuesta inmediata. Según informaron las autoridades, se dispuso el corte total en las calles Las Moras y 25 de Mayo. Además, el acceso fundamental por el Puente Blanco y todo el tramo que conduce hasta la calle 25 de Mayo permanece completamente interrumpido, aislando el ingreso y salida normal del departamento.

Vialidad Provincial y la Policía, a cargo de los operativos, fueron enfáticos en su advertencia a la población: está prohibido intentar cruzar por cualquier punto afectado. La fuerza del arrastre de agua y sedimentos representa un riesgo grave para la integridad de las personas y los vehículos. Se instó a la comunidad a respetar de manera estricta las indicaciones y los desvíos implementados.

Este evento revive la tensión vivida el pasado viernes, cuando intensas lluvias transformaron sectores como el Río Blanco y la calle Laprida en torrentes desbordados. Aquel episodio dejó secuelas importantes, con daños en viviendas, vehículos arrastrados y afectación a la flora nativa de la zona. La rapidez con la que se repite el fenómeno mantiene en vilo a los habitantes.