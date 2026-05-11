Falta exactamente un mes para el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la expectativa empieza a crecer en todo el planeta. La Selección Argentina ya conoce las sedes en las que disputará la fase de grupos y, fiel al estilo estadounidense, los escenarios elegidos parecen salidos de una película futurista.

La Scaloneta jugará sus primeros partidos entre Kansas City y Dallas, dos ciudades atravesadas por la cultura deportiva norteamericana y dueñas de algunos de los estadios más impresionantes del mundo.

🔊 El estadio más ruidoso del planeta

El debut argentino será en el Arrowhead Stadium de Kansas City, una verdadera fortaleza del deporte estadounidense que posee un récord insólito: es oficialmente el estadio más ruidoso del mundo.

Arrowhead Stadium de Kansas City, el estadio más ruidoso.

El recinto llegó a registrar más de 142 decibeles durante un partido de NFL, una cifra comparable al ruido de un avión despegando. Un dato que inevitablemente hace imaginar lo que podría suceder allí con miles de argentinos cantando en pleno Mundial.

El estadio es la casa de los Kansas City Chiefs, uno de los equipos más populares del fútbol americano, y además será la base elegida por la Selección Argentina durante gran parte de la competencia.

Con capacidad para más de 70 mil personas, el lugar también es famoso por su clima de fiesta previa: enormes estacionamientos repletos de hinchas, parrillas, música y reuniones al estilo “tailgate”, una tradición muy típica de Estados Unidos.

🛸 Una pantalla gigante suspendida sobre la cancha

El segundo gran escenario será el impresionante AT&T Stadium de Dallas, considerado uno de los estadios más modernos y extravagantes del planeta.

AT&T Stadium de Dallas.

La cancha puede albergar a más de 90 mil espectadores y tiene una característica que deja a todos con la boca abierta: una pantalla colgante de más de 25 mil pies cuadrados, equivalente a unos 2.300 metros cuadrados.

El AT&T Stadium de Dallas alberga a más de 90.000 personas.

La gigantesca estructura atraviesa el estadio de lado a lado y muchos la comparan con una nave espacial flotando sobre el campo de juego. Incluso algunos jugadores admitieron distraerse mirándola durante los partidos.

Además, el estadio cuenta con techo retráctil y aire acondicionado, algo clave para soportar las altas temperaturas de Texas durante junio y julio.

Como si fuera poco, Dallas será la ciudad con mayor cantidad de partidos en todo el Mundial 2026.

🌎 El Mundial más grande de la historia

La Copa del Mundo 2026 marcará un antes y un después: será la primera con 48 selecciones y tendrá un total de 104 partidos distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá.

En ese contexto, Argentina tendrá una ventaja logística importante, ya que disputará gran parte de la fase de grupos en la misma región de Estados Unidos, evitando largos traslados entre ciudades.

Mientras tanto, la cuenta regresiva ya comenzó… y el Mundial empieza a sentirse cada vez más cerca ⚽🏆