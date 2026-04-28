En una nueva emisión de Salud & Bienestar, el programa que se transmite por HUARPE TV (19.2 TDA), Kick y YouTube, la médica Liliana Cáceres abordó un tema que atraviesa la vida cotidiana: el estrés. Con un enfoque claro y cercano, explicó qué es, cómo impacta en el cuerpo y qué herramientas naturales pueden ayudar a regularlo.

“El estrés es una respuesta natural que tiene nuestro cuerpo ante cualquier evento que lo interprete como un desafío o una amenaza”, señaló la especialista. Lejos de ser siempre negativo, Cáceres remarcó que existe un tipo de estrés beneficioso, conocido como eustrés, que impulsa a crecer, aprender y adaptarse.

Sin embargo, cuando esa respuesta se vuelve excesiva o sostenida en el tiempo, aparece el distrés, que es el que afecta la salud. “Cuando el estrés es demasiado o se mantiene en el tiempo, es cuando hablamos del estrés malo, el que nos enferma”, explicó.

La percepción: clave en el impacto del estrés

Uno de los conceptos centrales que destacó la especialista es el rol de la percepción. Una misma situación puede ser vivida de manera completamente distinta por dos personas.

“La forma en que interpretamos los sucesos es lo que va a generar el estrés”, afirmó. Y agregó: “El cerebro no sabe diferenciar bien qué es real y qué es imaginario. Muchas veces ni siquiera pasó el evento y ya estamos estresados”.

Este mecanismo tiene efectos concretos en el organismo. Desde dificultades en la memoria y la concentración hasta problemas cardiovasculares, digestivos e inmunológicos. “Impacta en todas las esferas: aumenta la presión arterial, deprime el sistema inmune, altera el sueño y genera fatiga”, detalló.

Por eso, el primer paso es reconocerlo. “Tenemos que empezar por identificar que estamos atravesando una situación de estrés”, subrayó.

Herramientas naturales para volver al equilibrio

Lejos de plantear soluciones mágicas, Cáceres insistió en que el estrés no se elimina, pero sí se puede gestionar. Entre las principales herramientas naturales, destacó la respiración consciente.

“Cuando estamos estresados, la respiración se vuelve rápida. Si la hacemos más lenta y profunda, podemos llevar al cerebro a un estado de calma”, explicó. Una técnica simple consiste en inhalar por la nariz en seis tiempos y exhalar en cuatro, durante unos minutos.

El movimiento también cumple un rol clave. Actividades como caminar, bailar o practicar yoga ayudan a liberar tensiones. A esto se suma una alimentación equilibrada, buen descanso —entre 7 y 9 horas— y la gestión mental a través de prácticas como la meditación o el mindfulness.

“El apoyo social también es fundamental. Hablar, compartir lo que nos pasa, nos ayuda a liberar”, agregó.

En cuanto a la fitomedicina, la especialista diferenció dos grandes grupos. Por un lado, las plantas calmantes como manzanilla, valeriana, pasionaria y lavanda. “Se pueden tomar en infusión o usar en aromaterapia. Nos ayudan a bajar la ansiedad”, indicó.

Por otro lado, mencionó las plantas adaptógenas, que ayudan al organismo a adaptarse al estrés. Entre ellas, destacó la ashwagandha, el ginseng y la maca. “No eliminan el estrés, pero regulan cómo el cuerpo responde”, explicó.

También se refirió a los hongos adaptógenos como el reishi, el cordyceps y la melena de león, cada uno con efectos específicos sobre el cansancio, el sueño o la concentración. En todos los casos, recomendó consultar con un profesional antes de consumirlos.